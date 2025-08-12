LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

El mercado aún maneja la posibilidad de que la entidad vasca mejore su oferta en la recta final del periodo de aceptación

Clara Alba

Clara Alba

Martes, 12 de agosto 2025, 09:17

El mercado cotiza la decisión de BBVA de seguir hasta el final con su opa sobre Banco Sabadell pese a las condiciones de Competencia, ... Moncloa y, sobre todo, tras la venta de TSB y el megadividendo de 2.500 millones derivado de la operación. Y lo hace con subidsa del 1,2% para Banco Sabadell y con ligeras caídas del 0,25% para BBVA, en una jornada de alzas para el Ibex-35, que da un nuevo paso en su camino por los 15.000 puntos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  2. 2

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  3. 3 La tableta de hachís que no era de nadie
  4. 4 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  5. 5

    «El sueño del papa siempre fue ser misionero y eso va a ser para todo el mundo»
  6. 6

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no lo apuñalen»
  7. 7 El día más caluroso del verano: Haro y Alfaro lideran el sofocante lunes con máximas de casi 42 grados
  8. 8

    La Rioja suma tres pensionistas al día el último año y el gasto mensual supera los 97 millones
  9. 9 Los viticultores ya pueden alegar si discrepan con la reducción de rendimientos
  10. 10

    Sonia Bermúdez sustituye a Montse Tomé como seleccionadora femenina

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa

Sabadell repunta en Bolsa tras la decisión de BBVA de seguir adelante con la opa