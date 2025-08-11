BBVA irá hasta el final: próximos pasos en la opa para los accionistas del Sabadell

La decisión de BBVA de seguir adelante con la opa sobre Banco Sabadell deja ahora la pelota en el tejado de los accionistas de ... la catalana que, más de 15 meses después de que se lanzase la operación, tendrán por fin la última palabra sobre la misma.

Ahora sí, la operación entra en su recta final y la idea que maneja BBVA es que la CNMV dé su visto bueno al folleto de la misma a principios de septiembre. El banco tendrá entonces un máximo de cinco días hábiles para publicar esa autorización y será entonces cuando se abra el periodo de aceptación al canje, establecido en una acción nueva más 0,70 euros en efectivo por cada 5,3456 títulos del Sabadell. A partir de ahí, los accionistas de la vallesana contarán con entre 30 días y un máximo de 70 para emitir su veredicto, con lo que el resultado de la opa podría conocerse a principios de octubre o bien en noviembre si la vasca opta por apurar los plazos legales.

Datos pendientes

El mercado tendrá que estar especialmente atento a las cifras que BBVA pueda modificar del folleto inicial, tras las condiciones de Competencia y, sobre todo, el veto a la fusión impuesto por el Ejecutivo. La entidad ya ha reconocido que revisa las sinergias estimadas en 850 millones de euros y que Sabadell considera que serán «cero» sin una integración completa. Pero BBVA defiende que logrará alcanzar esos ahorros, aunque tarden más de lo previsto en llegar.

Legalmente, BBVA podría modificar otras condiciones de su oferta, como el objetivo de conseguir el 50% de los derechos de voto para que salga adelante. En los últimos tiempos se ha especulado con la posibilidad de recortar ese porcentaje al 30%, pero eso obligaría al banco a lanzar una segunda opa por el cien por cien del Sabadell con una alternativa en efectivo para los accionistas que, hoy por hoy, siguen viendo cómo vender títulos en el mercado de la vallesana es un 6,7% más rentable que acudir a la opa.

Esa prima negativa se ha reducido de forma drástica en los últimos días, en los que la acción del BBVA se ha disparado a una velocidad mucho mayor que la del Sabadell, en medio de los rumores de una posible retirada de la oferta que el banco tampoco había descartado. Justo antes de los resultados en los que BBVA abrió la puerta a esa posibilidad, la brecha entre la oferta y la cotización del Sabadell estaba en máximos en el entorno del 14%.

Para la vallesana, esa diferencia es un indicador claro del mensaje del mercado a la opa: o BBVA la mejora, o la retira. Ahora, con la decisión de seguir adelante, la primera opción puede volver a cobrar fuerza, aunque la entidad sigue negándolo con rotundidad.

Si finalmente cambia de opinión, podría mejorar la oferta una vez abierto el periodo de aceptación. De hecho, en este tipo de procesos, la parte compradora suele hacer este movimiento en la recta final del plazo de adhesión, por lo que se espera que los accionistas del Sabadell esperen a esos últimos días para decidir si acuden o no al canje. Legalmente, BBVA podría mejorar la opa hasta cinco días naturales antes de que los accionistas decidan, algo que ya hizo con su filial turca Garanti.