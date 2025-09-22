LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sedes de BBVA y de Banco Sabadell. R. C.

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

La nueva oferta se sitúa por encima de la cotización de la catalana, que cae un 4% en el mercado frente al 1% que cede la vasca

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:08

El mercado reacciona de forma contundente a la decisión de BBVA de mejorar en un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, íntegramente en acciones. ... Los títulos de la entidad vasca ceden un 0,68%, mientras que los de la catalana bajan con más fuerza, un 4% abajo hasta los 3,21 euros por acción.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en las vaquillas: un joven queda inconsciente tras ser volteado
  2. 2 Unas carrozas que se libran de la tormenta
  3. 3

    Mikel Izal, el esperado gran concierto de fiestas de San Mateo
  4. 4 Ocho detenciones en la primera jornada de San Mateo
  5. 5

    «Llevamos 20 años viniendo, las fiestas son más seguras que en nuestro país»
  6. 6

    (San) Mateo no impide el triunfo de la UD Logroñés
  7. 7

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  8. 8

    «Cuando a un muerto se le hace justicia con tu trabajo, eso sí que es satisfacción»
  9. 9

    Un pisado a cubierto y con cabezas cubiertas en el Sagasta
  10. 10 Capellán clama por la paz ante la «barbarie criminal» en Gaza y aboga por la unión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA

Sabadell cae con fuerza en Bolsa tras la mejora de la opa de BBVA