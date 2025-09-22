El Gobierno entrega al Supremo la información requerida de la opa tras admitir a trámite el recurso de BBVA

La batalla judicial entre BBVA y el Gobierno por la irrupción del Ejecutivo en la opa sobre Banco Sabadell retoma protagonismo el mismo día ... en el que la entidad vasca ha decidido mejorar en un 10% su oferta sobre la catalana. Fuentes judiciales confirman que el Ministerio de Economía ya ha remitido al Tribunal Supremo toda la información requerida, después de haber admitido a trámite el recurso del banco presidido por Carlos Torres.

Una admisión que se concretó el pasado 15 de julio aunque se conoció más tarde, según las mismas fuentes, y que ha permitido además que Banco Sabadell se persone en el proceso, pudiendo acceder también a parte de la información.

Es cierto que la admisión de recursos a trámite en el Supremo es habitual. Pero el hecho de que el Gobierno haya aportado ya la información da alas a que la causa siga su cauce en los tribunales, siendo esta una de las estrategias de BBVA para minimizar el impacto del veto a la fusión impuesto por el Consejo de Ministros sobre las sinergias esperadas con la operación.

La entidad vasca decidió recurrir ante la justicia esa prohibición de unir por completo a los dos bancos durante tres años, prorrogables otros tres, en base a lo que se consideró «interés general». En concreto, Moncloa impuso la exigencia de que BBVA y Sabadell mantengan una gestión por separado y la independencia durante el veto, algo que ha provocado que la entidad con sede en Bilbao retrase en el tiempo -sin eliminarlas- la consecución de los ahorros de costes iniciales en el folleto de la operación.

El proceso no afecta a la opa en curso, pero si hay un fallo a favor de BBVA sí podría darle más sentido si se llega a obligar al Gobierno a retirar esas condiciones impuestas. Algo que, en todo caso y según estiman en el banco con sede en Bilbao conforme a los largos plazos judiciales, abriría la puerta a que la fusión pudiese adelantarse como mucho un año.