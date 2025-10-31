LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La factura de la luz de un consumidor. Óscar Chamorro

El apagón multiplica la factura de la luz de las familias españolas y se sitúa entre las más caras de Europa

El recibo sube casi un 17% desde hace un año y el usuario medio paga 84 euros al mes, 12,64 euros más que hace un año

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:51

Comenta

España ya está entre los países europeos que más ha visto subir su factura de la luz. El fin de las rebajas fiscales en la ... factura para paliar los efectos de la inflación por la crisis de Ucrania y el 'modo reforzado' aplicado por Red Eléctrica (REE) desde el gran apagón ha hecho que España cerrara el primer semestre con 29,07 euros/kilovatio por hora (Kwh), frente a los 28,62 euros de la media de la Unión Europea (UE), un 2% más, y por encima de Francia y otros 17 socios europeos, según los datos de cierre del primer semestre publicados esta semana por la oficina de estadística europea Eurostat.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Familia Martínez Zabala quiere poner precio a las Bodegas Faustino
  2. 2 Un riojano, el hombre más guapo de España
  3. 3 El joven desaparecido en Navarrete regresa a casa
  4. 4 La huelga de los técnicos superiores sanitarios aplaza cientos de pruebas y análisis en La Rioja
  5. 5 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  6. 6

    El Ministerio descarta el trazado ferroviario por Pancorbo consensuado en La Rioja
  7. 7 Ikea ya tiene fecha de apertura para su nueva tienda en Vitoria
  8. 8 Encapuchados causan incidentes en Pamplona en una protesta contra un acto de Vito Quiles que no se celebró
  9. 9

    Telón final para Diana Moda
  10. 10

    Las tres alternativas propuestas para el estudio de viabilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El apagón multiplica la factura de la luz de las familias españolas y se sitúa entre las más caras de Europa

El apagón multiplica la factura de la luz de las familias españolas y se sitúa entre las más caras de Europa