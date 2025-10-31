El apagón multiplica la factura de la luz de las familias españolas y se sitúa entre las más caras de Europa

España ya está entre los países europeos que más ha visto subir su factura de la luz. El fin de las rebajas fiscales en la ... factura para paliar los efectos de la inflación por la crisis de Ucrania y el 'modo reforzado' aplicado por Red Eléctrica (REE) desde el gran apagón ha hecho que España cerrara el primer semestre con 29,07 euros/kilovatio por hora (Kwh), frente a los 28,62 euros de la media de la Unión Europea (UE), un 2% más, y por encima de Francia y otros 17 socios europeos, según los datos de cierre del primer semestre publicados esta semana por la oficina de estadística europea Eurostat.

Al bajar a la factura real que reciben los hogares cada mes, los datos de Facua publicados este viernes revelan que el recibo de un usuario medio con la tarifa regulada (PVPC) ha subido 12,64 euros respecto al de hace un año, un 17,6% más. De media, la factura de la luz de un hogar medio se situó en octubre en 84,37 euros, frente a los 71,73 euros de hace un año.

De hecho, solo en el último mes el recibo ha subido casi 3 euros de media en los hogares españoles y la factura de octubre se sitúa así como la más elevada desde febrero, cuando alcanzó los 95,70 euros de media. Desde la pandemia, la factura de la luz de un usuario medio en octubre ha ido escalando desde los 64 euros de 2020, a dispararse a 120 euros en 2021 por la crisis de precios por la guerra de Ucrania, aliviarse ligeramente hasta los 103 euros en 2022 y estabilizarse en torno a los 71 euros en 2023 y 2024. Por lo tanto, este subidón de 12 euros en 2025 representa el mayor incremento desde la crisis inflacionista.