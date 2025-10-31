Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales

Las eléctricas propietarias de la central de nuclear de Almaraz no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud para ampliar hasta 2030 la vida de ... la planta extremeña, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos que venían pidiendo sin condiciones y que había llevado las conversaciones a un punto muerto en los últimos meses. Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios en Madrid.

«En esa solicitud lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que hemos dicho desde el Gobierno desde el principio, los consumidores en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales», ha explicado la minstra.

El segundo cambio, según ha explicado Aagesen, es sobre el calendario que se pactó en 2019 por las empresas y Enresa, y que en este caos se ciñe exclusivamente para Almaraz hasta el año 2030. Por otra parte, la responsable de Transición Ecológica ha recordado que otra de las líneas rojas tenía que ver con la seguridad nuclear y, en este sentido, ha apuntado que el siguiente paso es dar traslado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que tendrá que «avalar desde el punto de vista técnico si se cumplen las condiciones de seguridad radiológica y nuclear».

Por su parte, la posición del Gobierno no se ha movido respecto a la prórroga formal que Ibedrola, Endesa y Naturgy, como titulares de la central, formalizaron este jueves para alargar la vida útil de este planta hasta el año 2030.