La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen atiende a los medios de este viernes en Madrid EFE

Las eléctricas se pliegan a ampliar Almaraz sin contrapartidas fiscales

Aagesen asegura que la postura del Gobierno «no se ha movido en ningún momento» y que son Iberdrola, Endesa y naturgy las que ha solicitado una prórroga «sin condiciones»

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:01

Comenta

Las eléctricas propietarias de la central de nuclear de Almaraz no han puesto «ninguna modificación» en su solicitud para ampliar hasta 2030 la vida de ... la planta extremeña, lo que implica renunciar a la rebaja de impuestos que venían pidiendo sin condiciones y que había llevado las conversaciones a un punto muerto en los últimos meses. Así lo ha confirmado este viernes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en declaraciones a los medios en Madrid.

