Jornada perfecta para los riojanos

El fin de semana perfecto para los pelotaris riojanos. El pleno de victorias de los representantes regionales tanto en el Campeonato de Parejas de ... Primera como en el de Segunda ha colocado en cabeza al dúo formado por Darío Gómez y Carmelo Loza.

El delantero de Ezcaray y el zaguero de Baños de Río Tobía han sumado dos triunfos en otras tantas jornadas en Segunda. La segunda la obtuvieron en el Astelena de Eibar ante Rekalde y Bikuña (22-19). Darío sigue demostrando su calidad y el domingo el partido se movió según lo que marcaba el pelaire sobre la cancha del frontón eibarrés. Cuando estuvo atinado el duelo se decantó del lado de los riojanos, y sus errores permitieron acercarse peligrosamente a la pareja azul. Ganaron los aciertos y el partido cayó de su lado y del de Loza.

Merece especial atención la rápida adaptación del bañejo a su nueva faceta de pelotari profesional. Carmelo ha disputado tres partidos -el de su estreno y los dos del Parejas- y en todos ellos ha podido celebrar con su pareja (Altuna y Darío) la victoria. Loza se está mostrando como un zaguero solvente, equilibrado y que minimiza sus errores. Queda por ver cómo responderá cuando lleguen los momentos difíciles y las primeras derrotas pero, de momento, ya está haciéndose notar de un modo muy positivo.

El otro riojano en Segunda, Salaverri II, también ganó este fin de semana. Lo hizo en la sesión del viernes en Basauri. Junto con Peña II derrotaron a Zubizarreta III y Aranguren por 22-11 y lograron la primera victoria del torneo.

El de Fuenmayor sigue afanándose en hacerse un hueco importante entre la ilustre nómina de zagueros de Baiko y un buen torneo le permitiría asentarse todavía más dentro de la empresa bilbaína. Con Jon Ander puede ser una de la parejas más sólidas del campeonato.

El cuarto riojano, el único en el torneo de Primera, Javier Zabala, también triunfó. Y lo hizo con una exhibición ante Peio Etxeberria y Rezusta. Secundado por un enorme Martija, el logroñés fue un espectáculo sobre la cancha del frontón de Basauri ante el delantero de Cenoz, contra el que había perdido la final del Cuatro y medio. El capitalino dejó sin argumentos a un Etxeberria que pareció desesperado por momentos y marca así el camino a seguir en la larga liguilla para alcanzar las semifinales.