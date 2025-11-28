Un dominante Zabala se luce en el Parejas

Disfrutó Javier Zabala en el frontón de Basauri. Se le notaba enchufado desde el principio y su partidazo, acompañado de un gran Martija, sirvió para ... que lograran el primer triunfo en el Campeonato de Parejas ante Peio Etxeberria y Rezusta por 12-22 en el choque que abrió la segunda jornada.

Los dos tantos iniciales de los azules dieron paso a la primera tacada importante. Etxeberria y Rezusta mostraron entonces la solidez que se espera de ellos y que les faltó en la jornada inaugural del torneo y sumaron siete tantos seguidos ante un Zabala que no había encontrado la precisión en sus golpes.

Pero se le veía fuerte y con ganas al logroñés, con potencia, y cuando logró encontrar el espacio adecuado era el que más calidad mostraba. De hecho, incluso dos fallos suyos consecutivos (una dejada y un dos paredes) parecían anecdóticos para un Zabala que se había adueñado del ritmo acelerado del partido y de los pelotazos más celebrados por la grada.

La tacada que permitió a los azules pasar de perder por cuatro a ganar por dos (11-13) fue una demostración de finalizaciones brillantes cerca del frontis del capitalino que, además, también tenía en tensión a Rezusta atrás.

Etxeberria apenas podía defenderse y cometía demasiados errores mientras que un dominante Zabala celebraba con rabia sus puntos. Martija le acompañaba con su habitual solvencia. Beñat sufría, Peio se desesperaba. Ni encontraban soluciones definitivas ni aguantaban los peloteos largos. Julen se encargaba de la intendencia, Javier de hacer bueno el trabajo de su compañero con remates sin respuesta rival. Nueve tantos seguidos y primera victoria. Un triunfo que da mucha confianza.