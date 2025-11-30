Darío y Loza ganan a base de sufrimiento

Dos de dos «Nos ha costado desde el principio. Bikuña ha empezado dándole duro y quizás deberíamos haber aprovechado al inicio para irnos en el ... marcador. Íbamos por delante pero no acabábamos de escaparnos. Hemos ganado a base de sufrimiento». Darío Gómez habla siempre sin ambages y su análisis en EiTB tras el triunfo junto a Carmelo Loza por 22-19 ante Rekalde y Bikuña era bien preciso.

El delantero pelaire insistió en que era un duelo para «sufrirlo y trabajarlo» y destacaba el valor de un triunfo ante una pareja como la que tuvieron en frente en el Astelena de Eibar. «Hay veces que con Xabi (Rekalde) no sabes ni cómo defenderte. Sabíamos que había momentos que íbamos a tener casi que hasta aplaudirles en algún tanto. Pero otros, a base de trabajo, nos iban a regalar o íbamos a tener nuestra oportunidad». Las tuvieron y las supieron aprovechar para sumar la segunda victoria en el Campeonato de Parejas de Segunda.

Pero no fue el de Dima, como dijo Darío, el principal protagonista del choque. Fue el ezcarayense el que marcó el partido con sus tinos y sus errores. Bien acompañado por un Carmelo Loza cada vez más asentado, cuando el pelaire estuvo acertado, los riojanos mandaron y abrieron distancia (siempre cortas, no más allá de los cuatro tantos). Sus errores, y algún gran tanto de Rekalde, permitieron a los azules pensar en algunos momentos en darle la vuelta al choque. Sobre todo, cuando del 19-15 favorable a los riojanos se pasó al incierto 20-19. Un dos paredes perfecto de Darío y un fallo de Bikuña, llevando la pelota por encima del frontis, acabaron por decidir el partido.

«Estamos contentos con los puntos de momento, porque el año pasado también comenzamos bien y luego sufrimos. Pero estamos contentos porque estos triunfos pueden venir muy bien cuando lleguen los malos momentos», adelantaba un Darío Gómez bien curtido en estos torneos y que sabe que en una liguilla con tantos partidos y tan larga siempre hay altibajos. Si toca, ya vendrá esa mala racha pero, por ahora, la pareja riojana puede darse por satisfecha con las dos victorias en otras tantas jornadas. La próxima, la tercera, la buscarán el próximo sábado, en Barcelona,