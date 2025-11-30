LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero
Pelota

Darío y Loza ganan a base de sufrimiento

Segundo triunfo. Ajustada victoria de la pareja riojana ante Rekalde y Bikuña en el Astelena de Eibar aunque fueron siempre por delante

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:51

Comenta

Dos de dos «Nos ha costado desde el principio. Bikuña ha empezado dándole duro y quizás deberíamos haber aprovechado al inicio para irnos en el ... marcador. Íbamos por delante pero no acabábamos de escaparnos. Hemos ganado a base de sufrimiento». Darío Gómez habla siempre sin ambages y su análisis en EiTB tras el triunfo junto a Carmelo Loza por 22-19 ante Rekalde y Bikuña era bien preciso.

