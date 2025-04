«A partir del 20-15, Iker ha jugado mucho más. Hay que darle la enhorabuena». Con estas palabras resumía Darío Gómez su derrota ... en Labastida en el micrófono de ETB, en su segundo partido de los cuartos de final del Manomanista. Siempre claro, siempre honrado en sus declaraciones, gane o pierda.

Lo cierto es que el delantero riojano ha perdido este viernes una gran oportunidad para abrir las puertas de las semifinales. Lo ha hecho todo bien hasta el 20-15, pero ha sido incapaz de sumar dos tantos más a su cuenta y se jugará el futuro en el Manomanista contra Jokin Altuna el 4 de mayo en Bilbao. «En el transcurso de la presentación del torneo y cuando nos tocó juntos, Jokin y yo nos miramos y sonreímos. Otra vez», decía el riojano, que por dos veces se ha quedado en diecinueve tantos ante el amezquetarra. Su gran verdugo en el torneo.

De vuelta al partido, Darío hizo un análisis muy realista de su derrota. «Ni en el mejor de los sueños podía imaginar que el enfrentamiento discurriera como lo ha hecho. Al final, Iker estaba cómodo con la derecha, me ha alejado del frontón y ha creado un agujero. Era incapaz de incomodarle desde la lejanía. Le ha pegado con la derecha (seis tantos) y yo me he limitado a defenderme y aprovechar cuando estaba cerca del frontis, pero no ha sido suficiente», explicaba. Ahora tiene dos semanas de descanso. «No sé como estaré el día del partido contra Altuna, pero quiero llegar a tope», sentenciaba.