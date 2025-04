Darío se queda anclado en el tanto 20

Darío se ha quedado a las puertas de su segundo triunfo en el Manomanista y de dar un paso de gigante hacia semifinales. Lo hizo ... todo bien hasta el 20-15, pero se quedó en ese vigésimo tanto impotente ante la reacción de su adversario. Iker Larrazabal fue superior en el tramo final, en el que se decide el partido y esa tacada de siete tantos le permite pensar en semifinales tras ganar y alcanzar el segundo triunfo. Darío se lo jugará todo en dos semanas con Jokin Altuna, que este domingo tiene una cita con Javi Zabala en San Sebastián.

Darío 20 - Larrazabal 22 Duración: 73 minutos

Pelotazos: 282

Saques: Darío, 4; Larrazabal, 4

Faltas: Darío, 0; Larrazabal, 0

Pasas: Darío, 0; Larrazabal, 0

Ganados: Darío, 8; Larrazabal, 14

Perdidos: Darío, 4; Larrazabal, 8

Marcador: 0-1, 4-1, 4-3, 6-3, 6-4, 10-4, 10-10, 12-10, 12-11, 16-11, 16-12, 17-12, 17-14, 20-14 y 20-22

Botilleros: Asier Gómez, con Darío; Koldo Iriarte, con Larrazabal.

Incidencias

Darío enfiló el partido hacia la dureza desde el primer tanto y a pesar de que puso la pelota en juego Iker Larrazabal. La condición física en la que ha llegado el pelaire es notable y sabía que su rival se incomoda con los desplazamientos. Así, el inicio ofertó un cruce de pelotazos que se saldó con una primera renta, 4-1, en la que el riojano sentaba la bases de su juego: saque, iniciativa y castigar a su rival con la carambola. Y por supuesto, el error del alavés cuando no ve cómo resolver el tanto o lo quiere finiquitar por la vía rápida.

El mayor peligro de Larrazabal estaba en su mano derecha. Si tomaba los medios su golpe hacía mucho daño al riojano. Darío mandaba en el electrónico, 4-3, 6-3 e incluso 10-4. Larrazabal ya había sumado cuatro errores, mientras que tres habían llegado gracias a otras tantas carambolas. La distancia era notable, pero Larrazabal encontró una pelota tras ganar su quinto tanto con un pelotazo con la que hacer daño a su adversario. Pasó a dominar el delantero de Baiko. Repitió pelotazo en el sexto, octavo y décimo, a los que añadió un saque un error del riojano con la zurda. Empate, 10-10. Vuelta a empezar.

Larrazabal mandó la esférica al ancho y Darío firmó una dejada tras gancho y respuesta del alavés. 12-10. Oxígeno puro. Un error del vasco le permitía seguir mandando. Uno de esos errores propios del talento de Larrazabal, no exento de fallos difíciles de explicar. No fue el único. También el decimotercero, decimoseptimo y decimoctavo. Con todo a su favor. El pelaire aprovechó el momento. El descanso no le afectó. Añadió dos saques más y una carambola y se fue hasta el 16-11. Esa renta de cinco a esas alturas del partido y tras casi cincuenta minutos de pelea era importante. Frenó la sangría el vasco con un gancho, 16-12, pero erró acto seguido, 17-12, aunque sembró la duda en el riojano, que falló un claro remate de aire, hizo sonar la chivata y luego no pudo responder de volea. 17-14, pero sobre todo un momento mental para mantener la cabeza fría. La mantuvo.

Larazabal le echó una mano al mandar la pelota al colchón superior. Nuevo descanso, 18-14. Darío repitió fórmula en la reanudación. Saque y carambola y saque y gancho. Se asomaba al triunfo, 20-14, pero el mano a mano y sus rentas son engañosas. No son fiables hasta que alcanzas el veintidós. Larrazabal asumió el protagonismo. Primero, una dejada para recuperar el saque y cinco tantos de desventaja. Acertó con el saque, para ganarlo o para dejarse pelota clara y martilleó a Darío con su golpes de derecha. Acabó el decimoséptimo de carambola y sumó los dos siguientes con un enorme castigo de pelotazos. Larrazabal veía cerca al triunfo por primera vez. Vivía su mejor momento. Mandaba, no fallaba y se sentía pletórico. 20-19. El 20-20, de saque fue una losa de miles de toneladas. Darío ya no estaba a gusto. Dibujó otro pelotazo el alavés para ponerse por primera vez por delante en el marcador y ya sin que nadie le pudiera frenar se alzó con el triunfo con el saque y la dejada al rincón. Del 20-15 al 20-22. Su mejor momento llegó cuando debía, en la recta final.

El festival en la localidad alavesa arrancó con el duelo entre Bakaikoa y Aldabe, que habían ganado el pasado fin de semana en el comienzo de la liguilla de Cuartos. El zaguero de Aspe venció por 20-22 y da un paso enorme hacia las semifinales con esta segunda victoria. Aldabe cerrará los cuartos el 1 de mayo en Tolosa contra Lizeaga, mientras que Bakaikoa se enfrentará a Egiguren el mismo día y en el mismo escenario. Egiguren y Lizeaga, que perdieron en la primera fecha de cuartos, se disputarán este lunes la primera victoria y quien gane llegará al 1 de mayo con opciones de clasificarse para semifinales.

Y este sábado se cierra la primera jornada del Manomanista, por extraño que parezca cronológicamente hablando. La cita es en Lequeitio (17.15 horas). En el partido que abre la tarde se enfrentan Agirre y De la Fuente, que se juegan el primer punto del torneo. Y acto seguido debuta en la presente edición Unai Laso, cabeza de serie, que tendrá como adversario a Peio Etxeberria. Éste eliminó en octavos de final a Erik Jaka en Tolosa (13-22).