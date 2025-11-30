La UD Logroñés necesita un triunfo para cambiar «cuanto antes» su mala dinámica

Si Unai Mendia calificaba este viernes de «brutal» la dinámica con la que llega el Gernika al enfrentamiento de este domingo (17.00 horas) ... ante la Unión Deportiva Logroñés, no se mostró tan optimista con la dibujada por los blanquirrojos en las últimas jornadas. El técnico reconoció la facilidad con la que sus rivales les hacen daño, sobre todo en las primeras partes de los duelos, así como la necesidad de sumar «cuanto antes» un triunfo que deje atrás esas sensaciones negativas.

El momento deportivo por el que atraviesa el conjunto riojano no es el mejor. Un punto de los últimos nueves posibles, un pobre empate frente al Basconia en la jornada más reciente, ocho partidos consecutivos sin dejar la portería a cero, un noveno puesto que se aleja mucho de las expectativas puestas en este equipo al iniciar el campeonato... Los datos juegan en contra del ánimo de una plantilla que, por el contrario, encuentra buenas noticias en el estado físico de sus jugadores: la enfermería se ha quedado vacía.

«Por primera vez esta temporada tengo a los 24 jugadores disponibles», se congratuló Mendia en la previa del choque. Disponibles en lo que a ausencia de lesiones se refiere porque el técnico sí que cuenta con una baja, y de las importantes, para el encuentro de esta tarde ante el Gernika. No podrá contar por acumulación de amonestaciones con el extremo Otadui, uno de los futbolistas con más minutos en sus piernas en lo que se lleva de competición.

Mendia tiene, por lo tanto, donde elegir y habrá que ver si se decanta por dar continuidad al once que dispuso ante el Basconia o introduce algunos cambios. Varias son las opciones por las que puede apostar, por ejemplo, para relevar a Otadui, entre ellas el regreso a la alineación de un Joel Febas que no es titular desde la derrota en la octava jornada de liga frente al Tudelano.

El Gernika, por su parte, llega a Las Gaunas después de firmar tablas en su feudo ante el Beasain y con la posibilidad de contar con tres jugadores que se pedieron ese encuentro por sanción: Kortazar, Berasaluce y Unai Vélez.