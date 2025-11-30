LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Marí se echa las manos a la cabeza en el duelo ante el Basconia. Agencia Lof
Fútbol | Segunda Federación

La UD Logroñés necesita un triunfo para cambiar «cuanto antes» su mala dinámica

Los blanquirrojos llegan al duelo de este domingo ante el Gernika sin lesionados y con la ausencia obligada de Otadui, que cumple sanción

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:07

Si Unai Mendia calificaba este viernes de «brutal» la dinámica con la que llega el Gernika al enfrentamiento de este domingo (17.00 horas) ... ante la Unión Deportiva Logroñés, no se mostró tan optimista con la dibujada por los blanquirrojos en las últimas jornadas. El técnico reconoció la facilidad con la que sus rivales les hacen daño, sobre todo en las primeras partes de los duelos, así como la necesidad de sumar «cuanto antes» un triunfo que deje atrás esas sensaciones negativas.

