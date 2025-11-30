El cambio radical del Gernika

En una competición con muchos equipos planificados con el único objetivo de ascender a Primera Federación, el nombre del Gernika no aparecía en las ... quinielas para optar a los primeros puestos de la categoría. Sin embargo, el conjunto vizcaíno ha firmado un primer tercio de liga más que notable, con unos resultados que le han llevado a colarse, por méritos propios, entre los bloques más fiables del grupo. Una solidez que este domingo se pondrá a prueba en Las Gaunas ante la UD Logroñés.

El Gernika ha experimentado un cambio radical, al menos en estos primeros compases de la competición doméstica. Poco tiene que ver el actual con aquel conjunto que el pasado curso sufrió hasta el final para mantenerse en el cuarto escalón del fútbol nacional. No en vano, su permanencia no se certificó hasta el último compromiso, merced a un contundente triunfo (3-0) frente a una Real Sociedad C que ya estaba matemáticamente descendida a Tercera División.

Una vez acabada esa campaña, se confirmó la continuidad como director deportivo de Aitor Larrazabal, al que se le encomendó la misión de confeccionar una plantilla competitiva con un presupuesto ajustado. El exentrenador de la Sociedad Deportiva Logroñés decidió entonces tomar una decisión que se podía antojar arriesgada pero que se ha confirmado como la adecuada con el paso del tiempo: darle el banquillo a Jabi González, un técnico que provenía del Ugeraga, de la Preferente vizcaína. Desde ahí daba el salto a Segunda Federación.

Se marcharon jugadores importantes como el goleador Arzalluz, que puso rumbo al Amorebieta, y la campaña no comenzó bien. En las dos primeras jornadas los de González sufrieron sendas derrotas ante el Deportivo Aragón y el Utebo fuera de casa, pero el triunfo una semana más tarde contra el Náxara (1-4) sirvió para dar el pistoletazo de salida a una dinámica mucho más favorable que ha llevado al bloque vasco a sufrir solo una derrota más, frente al Tudelano.

Los guipuzcoanos han ido creciendo desde la defensa y han sido capaces de dejar su portería a cero en seis de las doce jornadas disputadas hasta la fecha. Han sido capaces, entre otros méritos, de imponerse al Amorebieta y de sacar un provechoso empate de su visita al siempre complicado Stadium Gal. Gracias a esos, y a otros resultados, los de González han llegado a la decimotercera jornada de la competición situados en un convincente cuarto puesto.

«Si estás ahí arriba después de la jornada 10 es, sin duda, por méritos propios», certificaba Unai Mendia en la previa del choque de este domingo en Las Gaunas. El entrenador de la UD Logroñés destacaba igualmente que, más allá de los buenos resultados, el Gernika había demostrado ser un equipo «con las ideas muy claras» y fiel a un estilo de juego. «No lo han cambiado en ninguna jornada hasta ahora», recalcó Mendia. «Están en una dinámica brutal», concluyó el técnico del conjunto blanquirrojo, que este domingo buscará poner fin a ese buen momento de los de González.