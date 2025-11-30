LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Gernika celebran el gol que anotaron ante la Sociedad Deportiva Logroñés en Las Gaunas. Miguel Peche
Fútbol | Segunda Federación

El cambio radical del Gernika

Los vizcaínos han pasado de salvarse el curso pasado en el último partido a asentarse en los puestos cabeceros en el primer tercio de esta temporada

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

En una competición con muchos equipos planificados con el único objetivo de ascender a Primera Federación, el nombre del Gernika no aparecía en las ... quinielas para optar a los primeros puestos de la categoría. Sin embargo, el conjunto vizcaíno ha firmado un primer tercio de liga más que notable, con unos resultados que le han llevado a colarse, por méritos propios, entre los bloques más fiables del grupo. Una solidez que este domingo se pondrá a prueba en Las Gaunas ante la UD Logroñés.

