Unai Mendia: «Queremos estar más arriba; es la exigencia que tenemos y lo que se espera de nosotros»

Cuanto antes. Ese es el plazo que Unai Mendia se marca para revertir la situación que atraviesa una Unión Deportiva Logroñés que solo ha ... sumado un punto de los últimos nueve posibles. El técnico del conjunto blanquirrojo reconoce que «no es fácil abstraerse» del momento clasificatorio del equipo (noveno en la tabla) y admite igualmente que el hecho de que no lleguen los resultados actúa como «un peso en la cabeza» de los miembros de un conjunto que este domingo se ve las caras en Las Gaunas con el Gernika.

Mendia define ese enfrentamiento como «un partido importante» por «las ganas» de cortar de raíz esa mala racha de resultados. «Tenemos que tratar de darle la vuelta a esta situación y la actitud de los jugadores es muy buena», asegura. «Nos falta llegar al domingo y sacar el partido adelante», añade, antes de lamentar que esa victoria no llegara en la pasada jornada frente al Basconia. «Pensábamos que era un día propicio por la situación clasificatoria del rival, pero no empezamos bien y pagamos ese mal comienzo», analiza el técnico blanquirrojo. «En la segunda parte reaccionamos, pero evidentemente fue insuficiente porque no nos dio para ganar; para sumar los tres puntos, que es lo que necesitamos», apostilla.

Los riojanos, no en vano, encajaron tres goles ante el bloque vasco en la primera parte y acumulan ya ocho jornadas consecutivas sin dejar su portería a cero. «Es una de las cosas que me preocupan, sin duda, porque no es solo una opinión, es un dato», admite Mendia. «Son muchas las primeras partes en las que recibimos goles y, aunque luego lo intentamos enmendar, son muchos los partidos en los que estamos condicionados», añade. «Encajamos con demasiada facilidad y eso es algo que tenemos que solucionar ya porque si no esto se va a alargar y no estamos en la situación que queríamos estar», remata.

El Gernika, en cambio, solo ha perdido un partido de los últimos diez que ha disputado y en la mitad de sus duelos ha dejado su portería a cero. «Vienen con una dinámica brutal y el partido que perdieron, ante el Tudelano, jugaron con uno menos toda la segunda parte y no les marcaron hasta el último minuto», reseña. «Están haciendo las cosas muy bien, con las ideas muy claras y respetando una manera de jugar que no han cambiado en ninguna jornada hasta ahora; están arriba por méritos propios», destaca Mendia sobre un oponente que actualmente marcha cuarto en la clasificación con cuatro puntos más que los blanquirrojos.

Las distancias entre ambos conjuntos no son grandes, pero la UDL ha de cambiar su paso lo antes posible para no verse descolgada de esos anhelados puestos cabeceros. «Nosotros queremos estar más arriba; es la exigencia que tenemos y lo que se espera de nosotros», sentencia el técnico. «Sabemos que este club tiene expectativas altas en esta categoría y todavía hay tiempo, pero es una situación a la que tenemos que dar la vuelta cuanto antes para que el día a día sea más tranquilo y vayamos todos juntos en esto», opina antes de congratularse de que «por primera vez en toda la temporada» tiene a los 24 futbolistas de la plantilla disponibles.