Todo sigue igual

«Para mí es más importante el partido del domingo». Palabras de Carlos Lasheras. Es lógico, aunque cuando la pregunta es qué es más importante ... si el partido contra el Barbastro o conocer si seguirá o no en la UD Logroñés a partir del 1 de julio, la respuesta toma otra dimensión porque afecta directamente a la entidad y a la próxima campaña, que después de las dos últimas cobra mayor importancia. Suprema incluso. Es como si la UD Logroñés, o una parte de ella, viviera en el día de la marmota.

«Félix y yo nos hemos dado unos días y, además, tenemos un partido este domingo que es importante porque estamos en un momento en el que el equipo parece que empieza a sacar otra vez la cabeza. Vamos a darnos unos días a ver cómo va el equipo, cómo nos encontramos , cómo terminamos y tomaremos la decisión», decía esta mañana Carlos Lasheras, que no opina sobre el ascenso de Sergio Rodríguez a la dirección general. «Yo no soy el que toma las decisiones. Ahora mismo estoy tomando las deportivas del equipo, que bastante es», respondió con diplomacia antes de afirmar públicamente su buena relación. «No tengo ningún problema con Sergio. Tengo una relación fenomenal, estupenda y para nada (le aleja a él que sea el director general del club)», explicaba.

El partido contra el Barbastro es lo más importante, lo único, aunque Lasheras no crea que un triunfo allí cambie el objetivo actual, el de la Copa, a cuatro puntos si se tiene en cuenta el goal average particular con el Ejea, perdido. «Ganar es positivo y cuando las distancias dan matemáticamente, la gente es positiva. Personalmente sigo pensando que es bastante difícil, más que nada por la trayectoria que llevamos nosotros. Hemos perdido los cuatro últimos partidos que hemos jugado fuera. Necesitamos dar la vuelta a todo, volver a ganar fuera de casa y esperar acontecimientos. Aun así, creo que ahora no es momento de hacer números o no hacerlos. Seguimos teniendo un objetivo, que es la Copa. Y lo que pueda llegar, llegará, pero hay que ser realistas y las dinámicas de otros equipos respecto al nuestro no hace que sea fácil», reflexiona.

Yasin es el único jugador que no acudirá a la cita por sanción federativa. Lo demás es acierto, porque las puertas de Valdegastea están cerradas. Cada jugador vive su situación, si bien llama la atención la de tres: Iñaki, Valcarce y Dias. El primero, al parecer, se quedó en la grada el domingo por lesión. Y de los otros dos, el entrenador no parece contar con ellos, a tenor de los números, aunque los fichara como director deportivo. «Tenemos veintitrés jugadores, incluido Sarriegi, que está metiéndose ya en el grupo. El único que no puede jugar es Yasin, por sanción. Algunos se han quedado fuera por lesión. Cada campo, cada situación y cada partido son diferentes. Yo metería a todos, pero no puedo. ¿Iñaki, Valcarce y Dias? Para mí son todos iguales», sentencia.