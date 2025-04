Félix Revuelta dará todo el poder deportivo en la UD Logroñés a Sergio Rodríguez

«Aún queda campaña, pero estamos trabajando en el futuro y esperando a que Carlos (Lasheras) decida qué va a hacer. Soy una persona de ... principios y creo en las personas. Cuando tengo personas a mi alrededor que merecen mi confianza, yo confío en ellos. Carlos nos ha dado da mucha gloria, nos llevó a Segunda División. Y nos costó mucho. Llevo dieciséis años con este rollo, porque es un rollo. A veces me acuerdo de mi amigo Tomás Santos y pienso en el lío que me metió», explicaba este domingo el propietario de la UD Logroñés, Félix Revuelta, que dijo desconocer la respuesta del director deportivo. «No lo sé. Soy una persona de palabra, porque soy de los antiguos. Yo le he dicho que si él quiere seguir, aquí tiene su casa, pero tiene que tomar una decisión. Aún no me ha dicho ni sí, ni no. Cuando responda, lo diré. Es una persona con un currículum importante. La gente se pone muy nerviosa con el fútbol. Yo soy un hombre que ha hecho muchas cosas y puedo hacer más. Confío en él», remataba.

De un nombre propio, a otro, el de Sergio Rodríguez. La confianza de Revuelta en él es absoluta. El domingo por la mañana disfrutó del partido del Promesas con él. «Sergio va a ser el responsable deportivo de todo. ¿De la ciudad deportiva? No, de todo. El director general, por encima del director deportivo. Tendrá poderes, que ya los tiene. Estoy pensando en el futuro», resumía.

Cambios en mente. Hasta el momento, la ciudad deportiva tiene su propio cometido y sus responsables, caso del propio Rodríguez y de Eduardo Valdovinos, entre otros, y el primer equipo tiene como máximo exponente al director deportivo. Por momentos ambas líneas han parecido superponerse, algo que no ha apreciado el máximo responsable de todo. «No hay ningún desgobierno en el club. Hay una estructura bien montada, tanto en la ciudad deportiva como en el primer equipo. Cuando hay un fracaso deportivo todo el mundo cuestiona la estructura. Aquí el que ha mandado y manda en el primer equipo es Carlos, que es el director deportivo. Se habrá equivocado, pero ahí está ahora, en el banquillo. Ha dado ese paso. Yo quiero el club funcione. El fútbol es el fútbol y tiene una parte muy emotiva, pero a un año le sucede otro. Cuando yo llegué no quería venir nadie a Logroño. Muchos decían no y a otros había que pagarles el doble. Hoy quiere venir todo el mundo», advertía.

Revuelta mantiene un discurso firma a pesar de la realidad el club. La ciudad deportiva es la piedra angular. El primer equipo, también, pero entiende que la entidad nace de sus bases. Qué es más importante, el primer equipo o Valdegastea. «Llevo diecisés años en el fútbol y no me arrepiento de haber entrado en él. Me ha dado muchos sinsabores, pero no me arrepiento. Tengo 78 años y vengo más a menudo a mi tierra. Estoy a gusto. Cuando me dicen que los aficionados están descontentos (con el equipo), qué quieres que haga… No tengo ninguna prisa, a pesar de la edad. ¿Qué me gustaría? Tener a mi equipo en Primera antes de morirme, pero si no lo consigo, a lo mejor lo logra mi hijo. No pasa nada», sentenciaba.

Lo que tiene muy claro es su firmeza por seguir al mando. Ni siquiera le da miedo el peaje social que puede pagar el club con su permanencia en la categoría. «Mientras la UD Logroñés tenga un aficionado, yo seguiré. Un aficionado, uno. Fíjate lo que te digo. Yo quiero a mi club y quiero a esta ciudad. No estoy aquí por negocio. Estoy aquí porque un buen día Tomás Santos me llamó. Esta tierra se estaba quedando sin fútbol para los más pequeños y creo que con la construcción de la ciudad deportiva hemos logrado que no pase. La ciudad deportiva es un ente social al que acuden niños que se están educando, que se están formando a través del deporte. Y somos un club con unas normas muy estrictas en cuanto a comportamiento. El fútbol profesional está bien, pero a mí me entusiasma lo que veo en Valdegastea. La ciudad deportiva es el alma de Logroño para el futuro, como ha pasado en otras ciudades caso de Villarreal, Bilbao, etc. Yo no tengo ni idea de fútbol, pero sí que sé que la ciudad deportiva es un éxito. Para estar arriba hay que tener base. Si no tienes base, no tienes nada», insistía.

Tan clara tiene su continuidad que hace oídos sordos a las propuestas de compra que ha tenido y que tiene. «He tenido ofertas para comprar el club, el 100%, pero siempre he dicho que no vendo la mayoría. Hay quien quiere la parcela deportiva. Bien, pero la mayoría no vendo. Para mí, lo más importante son los niños y los jóvenes, la base, la ciudad deportiva. Si nosotros hemos crecido este año es por ellos, porque estamos creando algo. Y digo más, el club seguirá creciendo. Insisto, he tenido ofertas, pero no vendo la mayoría. Soy caro», concluía.