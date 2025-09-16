Toño Ramírez se expone a una dura sanción tras su expulsión

El derbi disputado en Las Gaunas ha dejado varios heridos por el camino, sobre todo, dentro de la entidad de Nájera. Y es que ... el Náxara de Arturo Guerra, pese a empezar ganando, terminó regresando de vacío a La Salera y asumiendo además la baja de Toño Ramírez, por sanción, durante algunos partidos. Aún se desconoce la cifra de encuentros que el meta blanquiazul deberá ver desde el banquillo, pero podrían ser más de la cuenta dada la redacción que hizo el árbitro de su expulsión.

«Expulsado por realizar un gesto juntando sus muñecas al aire simbolizando llevar unas esposas», escribe. Ahora es el Comité de Competición el que debe decidir, pero esa roja puede ser castigada hasta con cuatro encuentros. De momento, David Lleyda le suplirá ante el Gernika. Toño Ramírez fue expulsado por roja directa tras el segundo gol local. El portero reclamó falta de Cabetas a Ochoa en la acción inmediatamente anterior al tanto del central aragonés. Las protestas del cancerbero fueron elevando su tono y Asier Ugalde le mostró la tarjeta roja.

El Náxara perdió una gran oportunidad para lograr su primer triunfo a domicilio de la temporada y cuarto como equipo de la categoría y no primero, como por error se apuntó en estas mismas líneas, ya que en la temporada 21/22 sumó tres victorias a domicilio.