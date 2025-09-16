LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Toño Ramírez atrapa el balón junto al poste izquierdo. LOF

Toño Ramírez se expone a una dura sanción tras su expulsión

El colegiado expulsó al portero por «realizar un gesto juntando sus muñecas al aire simbolizando llevar unas esposas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:19

El derbi disputado en Las Gaunas ha dejado varios heridos por el camino, sobre todo, dentro de la entidad de Nájera. Y es que ... el Náxara de Arturo Guerra, pese a empezar ganando, terminó regresando de vacío a La Salera y asumiendo además la baja de Toño Ramírez, por sanción, durante algunos partidos. Aún se desconoce la cifra de encuentros que el meta blanquiazul deberá ver desde el banquillo, pero podrían ser más de la cuenta dada la redacción que hizo el árbitro de su expulsión.

