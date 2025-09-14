LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Berto intenta alcanzar el balón. UD LOGROÑES

Salvados por la campana

Un gol de Edu Cabetas da el primer triunfo liguero a la UD Logroñés, que en el minuto 79 perdía ante el Náxara en Las Gaunas

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:17

El Náxara estuvo a punto de dinamitar el estreno de la UD Logroñés en Las Gaunas, pero no pudo superar a la historia, esa ... que dice que la UDL suma 861 días sin perder en casa y que los najerinos no han ganado aún a domicilio como equipo de Segunda Federación. Ahora bien, los blanquirrojos bien pueden decir que se salvaron por la campana. En el minuto 80 perdían y en el tiempo añadido empataban. Un gol de Cabetas, muy protestado por los riojalteños, dio el triunfo a los locales. Aun así. La UD Logroñés juega y busca el gol exquisito, pero este domingo le han salvado de la derrota dos tantos de rebote y, sobre todo, le cuesta competir, a pesar de su fe.

