El sueño del ascenso de la SDL pasa por salir vivo de Estepona

Cura arenga a su afición: «Os tenemos que sentir desde dentro»

Estepona se ha volcado con su equipo en busca del ascenso a Primera Federación. La afición está respondiendo y la venta de entradas marcha a muy buen ritmo. El pasado jueves ya se habían vendido casi dos mil entradas para el duelo de esta tarde en el Francisco Muñoz, con capacidad para 3.800 espectadores. El miércoles, primer día de venta, se vendieron mil.

Así que la SD Logroñés ya sabe que jugará contra el Estepona y un ambiente de gala. Los malagueños quieren ascender y tienen el foco en ello. Su técnico, Carlos Cura, lo sabe y en la rueda de prensa de ayer envió un mensaje directo a su gente: «Es el momento. Hemos trabajado mucho para estar en esta situación y tenemos que vivirlo junto. Animarnos unos a otros. Los jugadores lo van a dar todo y la afición tiene que estar empujando desde el principio, desde el calentamiento incluso. Que nosotros los sintamos desde dentro y que sean el jugador número doce».

«Lo primero es el ascenso de categoría. Queremos estar en la Primera RFEF», comentó Cura el día de su presentación. De momento ha metido al equipo en el 'play off' y ahora quiere pasar de ronda, aunque sabe que la SD Logroñés es un rival complicado. «Es un rival muy bueno, como todos los que nos podían tocar. Es un rival que ha hecho muchos goles, con jugadores arriba con una capacidad anotadora importante», resumió Cuerpo ante los medios de comunicación. « Un equipo –prosigue– que ha sumado muchos puntos y no le han regalado la segunda plaza. Ha peleado la liga hasta el último partido y eso habla muy bien de ellos. Nos va a poner las cosas difíciles».

A pesar de las virtudes de su rival, Cuerpo tiene plena confianza en los suyos: «Nosotros estamos acostumbrados a trabajar contra equipos muy grande y vamos a frontarlo con humildad y con trabajo para llevar a cabo nuestras virtudes y minimizar las suyas».

Al igual que Pouso, Cura incidió en sus declaraciones en la importancia de jugar sabiendo que no es un partido de liga sino que se trata de una eliminatoria. El primer partido puedes no ganarlo, pero no puedes perder la eliminatoria porque queda la vuelta: «Ahora, toca cambio de chip, ya no es liga sino que es un partido a 180 minutos, una eliminatoria en la que tenemos que trabajar bien».