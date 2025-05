«Vamos a Estepona con toda la ilusión pero con prudencia a lo desconocido»

La Sociedad Deportiva Logroñés se desplaza a Estepona, donde jugará el primer partido de la primera fase del 'play off' de ascenso el próximo ... sábado, a las 21.00 horas. El conjunto blanquirrojo acude a esta cita con la misma «ambición» de cualquier otro partido de liga pero con mucho más cautela, sobre todo por el desconocimiento que se tiene del rival. «Vamos con toda la ilusión del mundo y también con ese lógico, no voy a decir miedo, pero sí prudencia a lo desconocido, porque a pesar de que nos hemos tratado de empapar de lo que nos vamos a encontrar, es evidente que no tenemos el mismo conocimiento que podemos tener del Utebo, del Calahorra, del Egea o del Arenas», explicó Carlos Pouso, entrenador del conjunto riojano.

«El equipo está francamente bien. Tenemos que ser respetuosos porque el Estepona es un equipo muy bien estructurado, que cambió de entrenador en diciembre, más o menos la misma idea, tal vez con un poco más solidez ahora, un poco menos riesgo, pero con muy buenos futbolistas y que saben lo que hacen», opinó Pouso. «Un equipo con oficio, con calidad individual, con buena técnica colectiva, con buenos mecanismos. Un equipo de arriba de los que también hemos visto en nuestro grupo», agregó el técnico de Lejona.

El míster también diferenció cómo se preparar un partido de estas características a cualquier otro de la liga regular. «Este tipo de eliminatorias a doble partido lo único que cambia son las consecuencias ya que no hay tantos partidos para arreglarlas. Es ida y vuelta, suelo decir que son cuatro tiempos de 45 minutos. Es decir, hay que jugar igual, pero sí que hay que valorar los momentos», señaló. «Pero nosotros, en lo que es la idea de juego, nuestro concepto y lo que vamos a hacer, no vamos a cambiar nada en absoluto. Si tenemos que cambiar algo es porque ellos nos obligan a cambiar de idea. Si nos dominan, pues tendremos que defender con uñas y dientes. Si no tenemos espacio tendremos que crearlo. Al final es un partido, una eliminatoria a doble partido, pero que no vamos a jugar pensando en que la vuelta es en casa. No podemos desperdiciar los primeros 90 minutos», apuntó el entrenador vasco.

Pouso también habló de la experiencia de los jugadores del equipo andaluz. «Soy un poco pragmático y escéptico. Seguramente ellos tendrán experiencia, pero más experiencia en 'play offs' que yo es jodido. Este es el noveno. Este es el que va a romper mi estadística. Cuatro ascensos y cuatro no ascensos. Esperemos que se rompa para bien, ¿no? Que sea un 5-4, ojalá», indicó el míster.

Pouso reconoció que esta semana ha sido diferente al resto de la temporada. «El tema del viaje he elegido yo ir en autobús. La propuesta era ir en avión por parte de la directiva, pero era muy justo. El club estaba dispuesto a hacer ese desembolso, pero yo digo no. He entrenado en Segunda A y sé lo que es ir de Eibar a Almería y volver de Almería a Eibar. No pasa nada. Es una convivencia, no hemos hecho ningún viaje tan largo. Madrugaremos, desayunaremos, descansaremos un rato, comeremos, entrenaremos por la tarde (en La Carolina, Jaén). Tipo excursión, pero es que considero que es lo mejor por la seguridad», describió el preparador, que podrá contar con toda su plantilla para el partido del sábado en Estepona.

Sobre el rival, Pouso destacó que el malagueño es un bloque muy sólido en defensa, muy solidario. «Cuando tiene que estar plegado defienden bien el área, los centros y laterales. Se maneja muy bien el balón parado, tanto ofensivo como defensivo», ejemplificó y detalló los grandes jugadores que son Titi, Mati Castillo, Diego Mirapeix, Dago, Jorge García. Pouso comentó que pese a no continuar en la SDL y de jugar un nuevo 'play off' está igual de ilusionado que siempre. «Hay cosas que sí me sorprenden en su momento. Bueno, pues en este caso yo estoy como un niño con zapatos nuevos. O sea, con una ilusión. Cuando dije que no iba a continuar afirmé que no sabía cómo iba a estar de energía. Tengo el depósito lleno».Vamos. Bueno. La de Dios.