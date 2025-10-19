LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de un entrenamiento de la SD Logroñés. Juan Marín

Fútbol | Segunda Federación

SDL y Alfaro afrontan el derbi regional con la necesidad de revertir las dinámicas

Los blanquirrojos suman tres partidos sin conocer la victoria mientras que los blanquillos no se han estrenado a domicilio

Martín Schmitt
Ernesto Pascual

Martín Schmitt y Ernesto Pascual

Logroño

Domingo, 19 de octubre 2025, 13:05

Comenta

La SD Logroñés y el Alfaro reeditan esta tarde (17.00 horas) un nuevo derbi regional. Ambos equipos afrontan el choque con diferentes ... objetivos. Los blanquirrojos esperan dejar atrás la derrota, la primera del curso, en casa del Utebo y mirar hacia la zona noble, mientras que los hombres de Óscar Gurría necesitan sumar para salir de la zona caliente de la clasificación.

