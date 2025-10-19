SDL y Alfaro afrontan el derbi regional con la necesidad de revertir las dinámicas

La SD Logroñés y el Alfaro reeditan esta tarde (17.00 horas) un nuevo derbi regional. Ambos equipos afrontan el choque con diferentes ... objetivos. Los blanquirrojos esperan dejar atrás la derrota, la primera del curso, en casa del Utebo y mirar hacia la zona noble, mientras que los hombres de Óscar Gurría necesitan sumar para salir de la zona caliente de la clasificación.

La SDL suma ya tres jornadas sin conocer la victoria. «No tenemos que pensar en las últimas semanas, sino en seguir siendo nosotros, competir como lo hemos hecho estas seis jornadas y, a partir de ahí, hacer un gran partido», dijo en la previa. «Sabemos que el Alfaro es un equipo incómodo, que compite en todos los campos y que ha tenido opciones de puntuar hasta los minutos finales. Siempre ha estado dentro del partido. Nos espera un duelo competido, igualado e incómodo», señaló Cantabrana.

Por su parte, el Alfaro acude esta tarde a Las Gaunas «con todas las ganas, ilusión y motivación» para sumar sus primeros puntos fuera de casa esta temporada. Porque los cinco puntos que cuenta hasta ahora en su casillero han sido cosechados en La Molineta, ante su afición.

Y esa búsqueda de algo positivo ante la SDL la hará el Alfaro sin complejos ante un rival de mayor presupuesto y más altas aspiraciones. «No nos vamos a rendir. Sabemos que somos un equipo con el objetivo de evitar el descenso, pero fuera de casa vamos a combatir contra todos», arengó a los suyos el entrenador blanquillo Óscar Gurría.

Lo hace desde el recuerdo de buenos partidos como visitante y las victorias que se escaparon en el añadido en Eibar en su primer desplazamiento, cuando el filial vasco remontó en minutos un 2-3 para acabar con un 4-3 en su primer desplazamiento, y en Zaragoza ante un Deportivo Aragón que rompió el empate a 2 a unos minutos para el pitido final. Tampoco se sintieron los blanquillos no merecedores de la victoria ante un Gernika que les venció 1-0. «A ver si se da el que sí y el partido se inclina a nuestro favor», señaló Gurría. Mario Gil regresa a la convocatoria, mientras que quedan fuera Íñigo Jiménez y Juan Losantos, que sigue con el proceso de su clavícula.