Las sensaciones no saben de resultados

A veces, la realidad es de una forma y las sensaciones sobre esa realidad son proporcionalmente inversas a ella... o al menos tienen poco que ver según quién lo sienta.

Y eso es lo que parece sucederle en ocasiones a la Sociedad Deportiva Logroñés. La entidad blanquirroja transmite que los resultados no afectan a la buena sintonía que aparentemente existe siempre entre las oficinas y el área técnica. En los buenos y los malos momentos se difunde al exterior esa calma chicha del que está por encima de lo material. Lo de la SDL es un sentir, más allá de lo corpóreo, de lo palpable.

Por eso, las alegrías y las penas no las marca en demasía los buenos o los malos resultado ni las apreturas de la clasificación. Es verdad que salvo el descenso de Primera a Segunda Federación la SD Logroñés no ha pasado por demasiados malos momentos deportivos en los últimos tiempos.

Ni siquiera el disgusto de la pasada fase de ascenso duró demasiado y lo que se quedó es el orgullo de una temporada fantástica, como siempre destacó Carlos Pouso. Para el vasco, el éxito no estaba en subir de categoría, la satisfacción radicaba en el camino recorrido y todo lo bueno ofrecido por los jugadores a lo largo y ancho de la temporada.

Y no parece haber cambiado eso con el cambio del jefe del banquillo en la Sociedad. Adrián Cantabrana es digno heredero de su antecesor. Eso sí, sin sus estridencias ni sus frases contundentes y titulares que tanto facilitaban la labor de los periodistas en las ruedas de prensa.

El convencimiento de que el buen juego acaba teniendo su recompensa es envidiable en la entidad blanquirroja

«Nuestro modelo de juego es muy marcado. Si lo hacemos, los puntos estarán más cerca de nuestro casillero»

El preparador de Baños de Rioja tiene un discurso más sosegado, incluso más profundo en lo deportivo, pero el mensaje es similar: si el equipo juega bien, lo de menos es el resultado. El convencimiento de que el buen juego acaba teniendo su recompensa es envidiable.

Por eso, cada viernes en la rueda de prensa (los jueves si el equipo juega el sábado), Cantabrana incide en ese mensaje. Gane o pierda. Por eso, antes del derbi ante el Alfaro no varía el sermón: «Sabíamos que el de Utebo era un partido muy difícil, pero creo que hicimos un encuentro de tú a tú entre dos grandes equipos. No tenemos que pensar en las últimas semanas, sino en seguir siendo nosotros, competir como lo hemos hecho estas seis jornadas y, a partir de ahí, hacer un gran partido».

Seguir siendo los mismos. Más allá de realidades, de puntos, de goles o de rivales.«Nuestro modelo de juego es muy marcado. Si lo hacemos, los puntos estarán más cerca de nuestro casillero», insistió el preparador del primer equipo de los capitalinos. Porque la SDL es un sentir. Allí las sensaciones están por encima de la realidad y de los resultados. Es su forma de vivir.

