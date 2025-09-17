Dos partidos de sanción para Toño

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:28 Comenta Compartir

Toño Ramírez, portero del Náxara, estará fuera de la lista de Arturo Guerra en los próximos dos partidos. Ésta ha sido la sanción dictada por el Comité de Competición después de que el meta blanquiazul viera la cartulina roja directa en el encuentro disputado el pasado fin de semana en Las Gaunas.

El portero reclamó una falta de Cabetas a Ochoa en la acción inmediatamente anterior al tanto del central aragonés, que sirvió para que el equipo blanquirrojo diera la vuelta al marcador en el tiempo añadido, y terminó siendo expulsado. El motivo: «por realizar un gesto juntando sus muñecas al aire simbolizando llevar unas esposas», reza el acta del colegiado.

Ahora ya se conoce la sanción del comité. «Dos partidos de suspensión por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD».

De esta manera, Toño se perderá tanto el choque de este sábado contra el Gernika en La Salera, como el de la próxima semana, a domicilio, ante el Sestao River. Será sustituido por Lleyda.

