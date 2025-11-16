Real Unión y SD Logroñés: los goles más rentables de la liga

No siempre marcar muchos goles es sinónimo de rendimiento. Lo importante es que los tantos anotados resulten rentables, es decir, que se conviertan en puntos. ... Y en ese aspecto tanto el Real Unión como la SD Logroñés son los mejores de su grupo de Segunda Federación. Los que más rendimiento sacan a sus dianas. Los que consiguen más puntos con menos tantos.

Ambos conjuntos se ven hoy las caras en el Stadium Gal con el objetivo de seguir sacando la máxima rentabilidad posible a sus goles. Así tratará de hacer un Real Unión que hasta la fecha solo ha superado en nueve ocasiones a los guardametas rivales. Eso significa que ha metido menos de un gol por partido y que sus números en esa faceta solo son mejores que los del Ebro y el Basconia.

A esa escasa producción ofensiva se refirió Adrián Cantabrana en la rueda de prensa previa al duelo. «No han marcado muchos goles, pero es un equipo que genera bastantes ocasiones y que llega con mucha gente a situaciones de área», advirtió. «Si hablábamos otras semanas de que nosotros podríamos llevar más goles, creo que si analizamos al Real Unión por lo que ha hecho hasta ahora en ese aspecto, nos estaríamos alejando de lo que realmente puede hacer», recalcó.

Pocos goles, pero los suficientes para que los guipuzcoanos sumen 17 puntos y se encuentren así metidos de lleno en la pelea por las primeras posiciones. No en vano, en el lado opuesto de la balanza se halla la solvencia defensiva del conjunto de Ramsés Gil, puesto que ha recibido seis tantos en contra. Una estadística que solo supera el Sestao River, actual líder de la competición.

La Sociedad Deportiva Logroñés, por su parte, ha visto puerta en once ocasiones y, con ellas, ha sumado un punto más que sus oponentes de esta tarde. También los blanquirrojos son capaces de sacar mucha rentabilidad a sus goles y eso les ha permitido auparse hasta el quinto puesto de la tabla, a tres puntos del Sestao.

Esas son las credenciales goleadoras con las que se presentan ambos equipos en un escenario, el Stadium Gal, en el que los vascos no están sacando unos resultados brillantes. Solo han salido victoriosos en un duelo, han empatado tres y se marcharon de vacío en su enfrentamiento con el Sestao. Eso sí, esa derrota contra el líder es la única que han sufrido los de Gil en todo el curso, tanto en casa como fuera.

Al respecto de esa floja estadística del Real Unión como local, Cantabrana dio su opinión el viernes: «Si nos ceñimos solo a esa parte numérica, es verdad que han sacado más victorias fuera de casa, pero creo que es algo relacionado con el calendario, la situación o el momento». El objetivo del técnico blanquirrojo pasa, eso sí, por no ayudar a que esos números engorden. Será una buena noticia para la SD Logroñés.