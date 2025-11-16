LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores de la SDLogroñés celebran uno de sus goles de esta temporada. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Real Unión y SD Logroñés: los goles más rentables de la liga

Guipuzcoanos y blanquirrojos son los equipos del grupo que sacan más partido a su productividad ofensiva

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025

No siempre marcar muchos goles es sinónimo de rendimiento. Lo importante es que los tantos anotados resulten rentables, es decir, que se conviertan en puntos. ... Y en ese aspecto tanto el Real Unión como la SD Logroñés son los mejores de su grupo de Segunda Federación. Los que más rendimiento sacan a sus dianas. Los que consiguen más puntos con menos tantos.

