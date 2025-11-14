LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Adrián Cantabrana, en un entrenamiento de esta semana de la SD Logroñés. Miguel Peche

Adrián Cantabrana | Entrenador de la SD Logroñés

Cantabrana: «Los jugadores están motivados porque ven que el equipo está jugando y rindiendo bien»

El técnico blanquirrojo ve a su equipo en un buen momento para afrontar el complicado enfrentamiento de este domingo ante el Real Unión, uno equipo pensado «para el ascenso directo»

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

En un buen momento. Así ve Adrián Cantabrana a su equipo, la Sociedad Deportiva Logroñés, antes del encuentro de este domingo ante el Real ... Unión. No en vano, el técnico blanquirrojo reconoce que el último triunfo frente al Náxara ha otorgado «poso, tranquilidad y alegría» a los riojanos. «Si los días previos a ese partido fueron muy buenos, diría que estos últimos lo han sido más si cabe», se congratula. «La gente está enganchada, está motivada y ve que el equipo está jugando y rindiendo a buen nivel», añade.

