Cantabrana: «Los jugadores están motivados porque ven que el equipo está jugando y rindiendo bien»

En un buen momento. Así ve Adrián Cantabrana a su equipo, la Sociedad Deportiva Logroñés, antes del encuentro de este domingo ante el Real ... Unión. No en vano, el técnico blanquirrojo reconoce que el último triunfo frente al Náxara ha otorgado «poso, tranquilidad y alegría» a los riojanos. «Si los días previos a ese partido fueron muy buenos, diría que estos últimos lo han sido más si cabe», se congratula. «La gente está enganchada, está motivada y ve que el equipo está jugando y rindiendo a buen nivel», añade.

Aun así, Cantabrana advierte de la dificultad del enfrentamiento en Irún. «Afrontamos el partido sabiendo que es uno de esos equipos que tiene por meta ascender directo y que cuenta con una plantilla y un presupuesto pensados para ese objetivo», analiza. Pese a eso, el entrenador riojano asegura que la SDL va a acudir al Stadium GAL con «la idea de ganar». Una empresa que se antoja complicada, pero ni mucho menos inalcanzable a tenor de los números que los guipuzcoanos llevan en su feudo, donde solo han perdido un partido y donde únicamente se han llevado el triunfo en una ocasión. El resto de compromisos, tres, han acabado en tablas. «Si nos ceñimos solo a esa parte numérica, es verdad que han sacado más victorias fuera de casa, pero creo que es algo relacionado con el calendario, la situación o el momento», añade.

En su opinión, el paso de los partidos acabará convirtiendo al Real Unión en un equipo «muy fuerte» en su feudo. «Lo tengo claro por lo que juega y lo que propone», sentencia antes de pasar a enumerar las virtudes de sus oponentes. «Cuentan con jugadores de un nivel muy alto que vienen incluso de Primera RFEF y que bajan de categoría porque consideran que, de esa forma, van a poder volver a subir de manera más rápida», opina Cantabrana. «Además, buscan un juego vistoso y asociativo, siempre tratando de progresar hacia adelante», apostilla.

Pese a esa idea, los números hablan de un equipo que marca pocos goles, ya que ha anotado nueve en diez encuentros (una cifra que solo empeoran el Basconia y el Ebro). En el lado opuesto de la balanza se encuentran sus cifras de tantos recibidos: seis. Únicamente el Sestao ha sacado en menos ocasiones el balón del fondo de su red. «No ha marcado mucho, pero es un equipo que genera bastantes ocasiones de gol y que llega con mucha gente a situaciones de área», advierte. «Si hablábamos otras semanas de que nosotros podríamos llevar más goles, creo que si analizamos al Real Unión por lo que ha hecho hasta ahora en ese aspecto, nos estaríamos alejando de lo que realmente puede hacer», recalca.

En cuanto a su equipo, Cantabrana se congratula de poder contar con toda la plantilla salvo Aguinaga, que sigue recuperándose de una lesión en el tobillo. «La semana pasada protegimos un poco a Ayensa y a San Martín y no quisimos tomar riesgos con ellos, pero ahora ya han entrenado toda la semana con normalidad y podemos contar con ellos al 100%», se alegra antes de analizar la igualdad que existe en la parte alta de la clasificación, donde los nueve primeros en la tabla están separados por solo cinco puntos. «Todos los partidos, independientemente de si estamos más arriba o más abajo, son tremendamente igualados; todos los equipos compiten y todos tienen armas y recursos para poner en máxima dificultad a todo el mundo», opina. «Ahora mismo la liga es muy igualada, y también muy bonita», concluye.