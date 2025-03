Pouso: «Mi sueño dorado es despedirme con un ascenso»

Carlos Pouso, como es habitual todos los viernes, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del partido del domingo de la SD Logroñés ... contra el Aragón en tierras mañas. Pero no es una previa normal. Es la primera después de que el lunes Pouso anunciara que no seguirá la próxima temporada en el equipo. Con independencia de que se logre el ascenso o no.

¿Cómo ha ido la semana?

Una semana más. Si no tuviese la seguridad que tengo en el equipo, pues igual lo hubiese dilatado, pero me parecía oportuno decirlo. Porque ya se lo había dicho a la parte interesada, se lo había anunciado mi familia y mi círculo cercano de gente de La Rioja lo sabía. Yo ahora tengo energía, estoy bien, pero entiendo que es un paso al lado con ánimo de favorecer al club para no atarles de pies y manos. Si yo pensase que hubiese hecho algún daño, soy el primero en pedir perdón. Si hay alguien que le ha afectado y le ha sentado mal, le pido disculpas, pero he entendido que es lo oportuno para que el club se mueva. Yo todavía estoy ilusionadísimo con esta temporada y me voy a dejar la piel y mis jugadores conmigo. Yo aquí estoy encantado, estoy disfrutando como un cerdito en una piara.

El equipo

El equipo está bien. Entrenando como animales, como todas las semanas. Es una satisfacción enorme. El entrenamiento del lunes tienes el termómetro. Cuando el que no se ha vestido, el que ha calentado y no ha salido, el que ha salido 10 minutos... ves su actitud y dices, vale, esto está como tiene que estar. Y en ese aspecto me quito el sombrero ante mis jugadores. De cara al partido tenemos la quinta tarjeta de Nacho Ruiz y en la enfermería sigue Miguel Santos, así que la convocatoria es el resto de jugadores disponibles.

El fútbol y el sueño dorado de Pouso

Si yo en vez de en el fútbol estaría en el taller me hubiese jubilado sí o sí. Es que esto es una maravilla, esto es una pasión y encima te remuneran por ella. Soy lo suficientemente idiota para, pudiendo estar jubilado ganando más, seguir trabajando. Fijaros si me gusta lo que estoy haciendo. ¿Cuál sería mi sueño dorado? Pues si os lo estáis imaginando: despedirme este año con un ascenso.

Adiós... o no

No me atrevo a decir que sea una retirada definitiva, pero es un paso al costado. Igual en diciembre o en enero me pica el gusanillo, me llama alguien, considera que este pobre inútil puede seguir haciendo daño a este maravilloso deporte, y a lo mejor digo que sí.

Objetivo

Quiero conseguir los mejores resultados, ganar los nueve partidos que quedan. Que no debe ser fácil porque no lo ha hecho nadie. Pero bueno, tenemos que intentarlo y defender a ese último día este escudo que llevamos y que religiosamente nos paga cada final de mes. Entonces una persona, cuando cobra por un trabajo, tiene que tener una responsabilidad y nosotros la asumimos con toda dignidad.

La afición

Queremos seguir dando satisfacción a nuestra afición porque es un placer cómo nos están acompañando aquí y fuera. No seremos los más numerosos, pero sí los más entusiastas y los más educados y animosos. Entonces, a seguir dando alegrías que es de lo que se trata.