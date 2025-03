Eloy Madorrán Logroño Lunes, 3 de marzo 2025, 13:33 Comenta Compartir

Carlos Pouso dejará la SD Logroñés al final de temporada. Así lo ha comunicado esta mañana en el programa 'La Prórroga' de TVR que dirige Nuria Jiménez. «El año que viene no voy a entrenar. Lo tengo claro». ¿Aunque ascienda el equipo?, le pregunta Nuria. «Aunque ascendamos. Te lo aseguro. El club ya lo sabe», contenta Pouso. «Y tengo oferta para continuar en el club», matiza el técnico vasco.

Bombazo en la vida de la SD Logroñés que atraviesa el momento más dulce de la temporada después de ascender al tercer puesto de la clasificación y confirmarse como el equipo más en forma del grupo junto al Teruel.

«No te digo que si me presentan una oferta de una dirección deportiva que me pueda cuadrar, que me quite menos tiempo, que me deje vivir en mi casa... Pero en principio no», se ha ratificado Carlos Pouso. «Y yo soy banquillero, a mí lo que me gusta es el campo de fútbol, el verde, el día a día», argumenta el entrenador entre risas.

El responsable de la primera plantilla de la SD Logroñés reconoce que está cansado y que junio y julio quiere dedicarlo a viajar con su mujer. «Me dan mucha envidia mis cuñados que se van quince días a Málaga o a Fuerteventura», explica Pouso sonriendo.