Las Gaunas mantiene el tipo

La UD Logroñés mantiene el tipo a pesar de los pesares. Lo mantiene porque el día que inició su tercera temporada consecutiva en Segunda Federación ... reunió a 3.014 aficionados en Las Gaunas, con presencia de seguidores del Náxara. Incluso con este matiz, sigue siendo un número alto para la categoría, aunque no para los blanquirrojos.

Cada verano se repite la pregunta: hasta qué punto condicionará la decepción deportiva, no ascender, al aficionado blanquirrojo en su deseo o renuncia a renovar el pase de temporada. Y de momento, el deseo parece superar a la renuncia, aunque alguno haya sucumbido a la última. Lo cierto es que la entidad roza en este momento los 3.500 abonados y, si los resultados son buenos y el equipo suma de tres en tres el número crecerá.

Hasta la fecha, la visita del Náxara congregó a tres millares de aficionados en recinto. Y lo bueno para su salud deportiva y social es que ganó, con apuros, pero con emoción, y que la cifra es similar a la de los últimos años, en los que la trayectoria deportiva no ha sido la mejor.

Así, la visita del Aragón en la primera jornada del pasado año reunió a 3.328 aficionados en un partido que se cerró con victoria por la mínima. Un año antes, el Athletic también era el coprotagonista de la apertura de la competición. Un total de 3.124 espectadores se dieron cita en las gradas, lejos de la cifra, eso sí, que reunieron ambos conjuntos en el año 2022, pero en la segunda jornada, ya que los riojanos iniciaron la liga en Barbastro. Un total de 4.080 espectadores, algo menos que los que vieron el partido contra el Racing, 4.763, en el 2021, recién descendido de Segunda.