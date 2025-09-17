LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Cabetas celebra su gol, al igual que aficionados de General. LOF

Las Gaunas mantiene el tipo

La UD Logroñés se aferra a la fidelidad de la afición, 3.014 espectadores, a pesar de la categoría

José Martínez Glera

José Martínez Glera

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:02

La UD Logroñés mantiene el tipo a pesar de los pesares. Lo mantiene porque el día que inició su tercera temporada consecutiva en Segunda Federación ... reunió a 3.014 aficionados en Las Gaunas, con presencia de seguidores del Náxara. Incluso con este matiz, sigue siendo un número alto para la categoría, aunque no para los blanquirrojos.

