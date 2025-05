Estaba triste Carlos Pouso en la sala de prensa. No por él, según explicó, sino por sus jugadores y por los aficionados. En el partido que supone su despedida anunciada de la Sociedad Deportiva Logroñés, el técnico de Lejona quiso hacer balance de una temporada que definió como «brillante» y en la que, como había hecho ya en muchas ruedas de prensa anteriores, volvió a incidir en lo feliz que había sido esta temporada en el conjunto blanquirrojo y en lo fácil que se lo habían puesto sus jugadores.

«Ha sido una temporada más que brillante. Sí. Pero el fútbol y los 'play off' tienen estas cosas», analizó el míster de la SDL. «Yo lo he estado advirtiendo, que en la liga no pasa nada si te remontan un partido porque la semana siguiente tienes una nueva oportunidad. Pero hoy conlleva la derrota», explicó, para a continuación desarrollar cómo había visto el partido: «Creo que hemos estado muy bien en la primera parte, y en la segunda hemos empezado igual de bien. Pero hay que reconocer que su gol nos ha hecho daño. Nos hemos descompuesto un poquito por momentos y lo han aprovechado». «Creo que es el segundo gol en toda la temporada que nos hacen a balón parado –añadió–. Y luego nos han entrado las prisas cuando debíamos tener un poquitín más de calma. Claro, eso es muy fácil verlo desde fuera. Otra cosa es estar dentro». «Creo que en el cómputo de la eliminatoria no hemos sido inferiores en ningún momento, salvo en el marcador, que es lo que vale. Y ellos han aprovechado bien sus oportunidades. Nosotros nos hemos topado con el palo tanto en la ida como en la vuelta y esto va de goles, de eficacia. No va de juego, de sensaciones», concretó.

Ahora bien, Pouso alabó el trabajo de sus pupilos. «No, no tengo nada que reprocharles a los chavales. Siento que han hecho una temporada enorme, la verdad. Estoy muy orgulloso de ellos y simplemente hemos dado un disgusto a nuestra gente y les pedimos perdón. Lo hemos intentado, pero no hemos sido capaces», se disculpaba el de Lejona.

«No tengo nada que reprocharles a los chavales. Siento que han hecho una temporada enorme, la verdad»

«Poco hay que decir –prosiguió–. A ellos lo que les queda es llevarse alegrías y tristezas como la de hoy. O sea, que todos los problemas que tengan en su vida deportiva sea perder un 'play off' de ascenso. Es lo único que les deseo, porque han sido un cielo de equipo». Y en ese discurso que ya sonó a despedida resaltó que «ha sido un año en un balneario. Lo digo como lo siento. Solo que no hemos tenido el premio que yo estaba convencido que íbamos a conseguir hace tiempo ya. Ha sido una lástima, la verdad».