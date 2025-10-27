Consciente de la dificultad del rival, pero sin bajar los brazos de antemano. Así afronta la Sociedad Deportiva Logroñés y, más en concreto su ... entrenador, el partido de la primera ronda de la Copa del Rey entre el conjunto blanquirrojo y el Racing de Santander que se disputa este martes en Las Gaunas a partir de las 19.30 horas. Adrián Cantabrana, no en vano, califica al bloque cántabro, actual líder de Segunda División, como el equipo que «quizás mejor y más vistoso fútbol practica» de su categoría.

Cantabrana asegura que los suyos ya han activado el 'modo Copa' tras la victoria del pasado sábado ante el Deportivo Aragón. Saben que la liga poco, o nada, tiene que ver con la competición del KO y que enfrente estará «un histórico» del fútbol español que ya estuvo el pasado curso cerca de volver a Primera División y que este año va por el camino de, al menos, pelear por el ascenso a la máxima categoría. «Vamos a tener enfrente a un rival muy complicado, pero este partido es una oportunidad, un encuentro muy ilusionante tanto para nosotros como para los jugadores, para el club y para la afición», define el técnico de los logroñeses. «En base a ello tenemos que tratar de dar nuestra mejor versión y seguir siendo nosotros, a pesar del rival y de la categoría; trataremos de afrontar el partido como uno más en el que intentaremos responder y, por qué no, ganar», añade.

Las virtudes del Racing son muchas, según Cantabrana. Así lo certifican sus resultados y el hecho de que comande la categoría de plata del fútbol español a pesar de ser el segundo bloque más goleado, con 18 tantos en contra en once duelos. «Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que quiere someterte con balón y generarte muchas ocasiones a través del pase y del dominio del juego», analiza el entrenador de los riojanos. «Defensivamente, mientras, van a apretarte, van a someterte y van a buscarte a campo rival», añade. Acerca de la elevada cantidad de goles en contra, Cantabrana encuentra una explicación: «José Alberto (entrenador del Racing) lo dice, que su equipo va a dominar mucho, se va a exponer, va a buscar a mucho al rival y eso, obviamente, va a dar lugar situaciones de peligro para ellos; es su fútbol, es lo que practican y es lo que les lleva a ser líder de Segunda División».

Para la cita, Cantabrana tiene la baja de Unai Ayensa pero recupera a David San Martín. Sobre si aprovechará el encuentro para dar minutos a los menos habituales, el entrenador de los logroñeses no ha querido dar demasiadas pistas. «Vamos a afrontar el partido de la mejor forma posible o de la manera que nosotros creamos para competir y para ganar; a partir de ahí, tendremos en cuenta que venimos de jugar hace 48 horas un partido y que eso nos condiciona a algunos jugadores», comenta el técnico, quien también ha analizado el poco tiempo de preparación para este choque. «Es complicado, tanto en la sesión del domingo como en la de hoy (este lunes) estamos intentando trabajar para llegar en el mejor estado de forma posible físicamente y también con la mejor preparación táctica para el partido», cuenta para terminar alabando también a sus pupilos. «Veo a una plantilla muy sensata, con los pies en el suelo; obviamente, tienen ganas de enfrentarse al Racing, pero el equipo es consciente y responsable y siempre da la talla», concluye.