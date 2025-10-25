Triunfo de oficio de la SDL en Zaragoza

Martín Schmitt Logroño Sábado, 25 de octubre 2025, 20:15 Comenta Compartir

Con oficio. Con muchas tablas. Raro en un equipo joven. Pero la Sociedad Deportiva Logroñés se llevó una importante victoria de la Ciudad Deportiva del Zaragoza ante un Deportivo Aragón que no se lo puso fácil a los hombres de Cantabrana, que aprovecharon un error del portero Calavia para que Aguinaga robe el balón y asista a David Sánchez para que anotase el tanto de la victoria. Un triunfo que supo cuidar durante más de veinte minutos con experiencia. Tres puntos que colocan a la SD Logroñés en zona de 'play off' y que saborea con ganas.

Sorprendía la inclusión de Sergio Gil en la alineación de la SD Logroñés después de retirarse tocado el partido pasado ante el Alfaro. El aragonés estuvo entre algodones toda la semana y seguramente no había nadie con más ilusión y de jugar ante el club que le vio nacer. Con el enganche sobre el verde, los blanquirrojos salieron a por el partido, inclinando su juego sobre la izquierda.

Deportivo Aragón Calavia, Sánchez-Rubio (David García, m. 46), Sabater, Barrachina, Linares, Yoha (Sesé, m. 68), Darius, Palacio (Facchin, m. 64), Íker García, Tobajas (Eloy Moreno, m. 68) y Gomes 0 - 1 SD Logroñés Kike Royo, Lazkano, Lecea, Clavero, Hualde, Núñez (Santafé, m. 90+), David Sánchez, Bilal (Zubiri, m. 83), Aguinaga (Olarra, m. 83), Sergio Gil (Joselu, m. 75) y Dani Fernández Gol: 0-1, min. 76: David Sánchez, que presiona la salida del balón. Calavia comete un error, roba Pablo Aguinaga y centra hacia la entrada de David Sánchez, que toca a la red.

Árbitro: Aitor Barrio. Amonestó a los locales Darius Fustos y Gomes, y a los visitantes Simón Lecea, Diego Núñez y Dani Fernández. Expulsó por doble amarilla a Enzo Facchin (m. 90+)

Incidencias: Jornada 8 de la Segunda Federación. Tarde gris y lluviosa en la Ciudad Deportiva del Zaragoza. Presencia de un grupo de aficionados blanquirrojos en la gradas del campo de césped artificial.

Pese a crear peligro con las incursiones de Julen Hualde y Kandoussi, el conjunto de Cantabrana tampoco gozó de ocasiones claras salvo sendos disparos a los 18 segundos de Núñez y de Aguinaga al cuarto de hora, que acabó rebotando en un defensor. Antes de la media hora de juego, también fue Dani Fernández el que buscó portería desde fuera del área tras una jugada bien trenzada.

Hasta ese entonces, el Deportivo Aragón jugaba agazapado pero tampoco ofrecía concesiones. Y cuando pudo se acercó al área de Kike Royo. Darius Fustos cabeceó alto un centro desde la derecha, mientras Kandoussi probaba suerte ante un atento Calavia.

Partido igualado y mucho lucha en la medular. Las transiciones duraban poco y tanto los locales como los riojanos hacían muchos kilómetros de ida y vuelta.

En el 40, el Deportivo Aragón tuvo la más clara del encuentro, cuando en un córner desde la derecha el balón cayó al segundo palo, donde esperaba Linares, que no se lo pensó y remató. Apareció entonces la figura de Kike Royo, que se hizo con el balón. Acto seguido, a 90 metros de allí fue Aguinaga el que obligó a Calavia a realizar un paradón tras rematar un buen centro de Sergio Gil. Con esa igualdad llegó el descanso.

Tras el paso por vestuarios los blanquirrojos ofrecieron su mejor versión. Encerró el conjunto capitalino a un Deportivo Aragón que buscó agitar el avispero con la entrada de Enzo Facchin y David García. El uruguayo, ex de la UDL, acabaría expulsado por doble amarilla y después de generar un conato de tangana. Pero antes de eso, la SDL gozó de varias ocasiones para abrir el marcador. Sergio Gil no pudo conectar un pase de Kandoussi en el 48; Dani Fernández también lo intentó sin suerte. Lazkano, en una de las más claras, chocó con el portero después de controlar el balón con el pecho y sacar un zurdazo alto.

Las oportunidades de los blanquirrojos se multiplicaban, mientras el Deportivo Aragón parecía mareado. Aguinaga hizo esforzar a Calavia a sacar una mano increíble en el 65. Y tanto va el cántaro a la fuente, que al final la presión alta dio sus réditos. El equipo logroñés se metió en el área rival y Calavia intentó jugar hacia su izquierda, Pablo Aguinaga se adelantó y robó antes de asistir a David Sánchez, que solo tuvo que empujar a gol.

Tras el tanto, los zaragocistas subieron sus líneas y se expusieron más. Dani Fernández estuvo cerca de marcar el segundo tanto pero el esférico de marchó fuera. En el añadido, Eloy Moreno pudo igualar, pero Lecea despejó el balón y la SD Logroñés se armó bien para cuidar la victoria como oro en paño.

