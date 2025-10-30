Cantabrana alaba la «alta competencia interna» de la plantilla de la SD Logroñés tras el duelo copero

La Copa del Rey sirvió para ver con la camiseta de la Sociedad Deportiva Logroñés a futbolistas que apenas habían contado con protagonismo ... en la liga en lo que se lleva de temporada. Para algunos ese encuentro ante el Racing se convirtió en la oportunidad de estar sobre el césped algo más que minutos sueltos y para otros (Iván Fernández y Khitthi) representó la ocasión para estrenarse con la elástica blanquirroja.

Adrián Cantabrana, entrenador de los riojanos, se refirió tanto al portero como al joven extremo en la rueda de prensa posterior al choque. Al citar al cancerbero, que fue titular en sustitución de Kike Royo, se congratuló de la «absoluta seguridad» que había aportado al equipo. «Ha parado tres, cuatro, cinco acciones», enumeró el técnico antes de hablar del debut de Khitthi. «Se lo merece, aunque no ha podido disfrutar tanto por la expulsión», expuso en referencia a la roja que vio Diego Núñez apenas un minuto después de la entrada de su compañero al terreno de juego.

Aparte de esos dos estrenos, los aficionados de la Sociedad pudieron ver por primera vez como titulares a Santafé y Ander Fernández. Ninguno de los dos desentonó, como tampoco lo hicieron en los instantes finales los jóvenes Hernando y San Martín. Olarra y Moha, por su parte, ya habían gozado de algo más de protagonismo durante la liga, pero utilizaron la Copa para demostrar que pueden aportar tanto velocidad como potencia al ataque riojano.

Tras el encuentro, Cantabrana no dudó en alabar la labor de todos esos jugadores. «Sabía que cuando viésemos salir a esos futbolistas que no habían participado tanto, íbamos a comprobar que están a un nivel alto», afirmó. «Vemos que el equipo tiene una competencia interna alta y que los jugadores que no han gozado de tanto protagonismo siguen trabajando y van a continuar haciéndolo para ganarse las oportunidades», añadió. «Y estas van a llegar porque se las van a merecer», remató su reflexión.