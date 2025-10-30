LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iván Fernández, al fondo, se estrenó con la SDL. Justo Rodríguez
Fútbol | Segunda Federación

Cantabrana alaba la «alta competencia interna» de la plantilla de la SD Logroñés tras el duelo copero

El técnico aprovechó el encuentro ante el Racing para dar oportunidades a los menos habituales, con debut incluido de Khitthi e Iván Fernández

Iñaki García

Iñaki García

Logroño

Jueves, 30 de octubre 2025, 09:01

Comenta

La Copa del Rey sirvió para ver con la camiseta de la Sociedad Deportiva Logroñés a futbolistas que apenas habían contado con protagonismo ... en la liga en lo que se lleva de temporada. Para algunos ese encuentro ante el Racing se convirtió en la oportunidad de estar sobre el césped algo más que minutos sueltos y para otros (Iván Fernández y Khitthi) representó la ocasión para estrenarse con la elástica blanquirroja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo accidente laboral: fallece un hombre de 50 años aplastado por una puerta corredera
  2. 2 Prisión por intentar matar a su vecino con una explosión de gas en la calle Pérez Galdós
  3. 3

    Estas son los edificios e infraestructuras en zonas inundables en La Rioja
  4. 4

    Los riojanos con DNI permanente tendrán que renovarlo
  5. 5

    Flex-N-Gate compra la planta de IAC Group en El Sequero para crecer en plantilla y proyectos
  6. 6

    Una treintena de infraestructuras riojanas se ubican en zonas de inundación
  7. 7 Los técnicos superiores sanitarios inician este jueves cuatro días de huelga que dejan en el aire miles de pruebas
  8. 8 Otro kamikaze en la A-68: detenido un conductor borracho en Fontellas
  9. 9 Así es Nacho, el sevillano que ha devuelto la sonrisa a Eva González
  10. 10 El TSJ mantiene la prohibición a los vecinos de Los Lirios de manifestarse en la calzada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cantabrana alaba la «alta competencia interna» de la plantilla de la SD Logroñés tras el duelo copero

Cantabrana alaba la «alta competencia interna» de la plantilla de la SD Logroñés tras el duelo copero