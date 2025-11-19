Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial Hay cuatro debutantes entre los 42 equipos ya clasificados, a falta de los últimos seis puestos por la repesca, y muchos regresos sonados

David Hernández Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:56 | Actualizado 11:07h.

Curaçao, un país caribeño formado por una isla de 155.000 habitantes y una extensión 444km2 -un tamaño algo inferior al de Ibiza- se convierte en el país más pequeño del mundo en alcanzar la fase final de un Mundial superando los registros poblaciones de Islandia en 2022 -331.000- y los de Cabo Verde en superficie -4000km2-, también debutante en la próxima edición. «No nos importa quien nos toque, que vengan todos. Nosotros ya hemos ganado el Mundial», exclamó el presidente de la federación de fútbol de Curaçao Gilbert Martina.

La clasificación tuvo lugar tras un histórico empate a 0 en Jamaica, selección que necesitaba ganar para arrebatarle este puesto, pero que no fue capaz de superar la muralla planteada por el cuadro visitante. Este logro insólito es una carambola producida a través de la ampliación de equipos que participarán en la cita mundialista -de 32 a 48-, además de que los tres anfitriones pertenecen a dicha confederación.

En cuanto a Curaçao, este país perteneciente al archipiélago de las Antillas, fue una colonia de Países Bajos hasta hace apenas 15 años, cuando logró su independencía para convertirse en un país autónomo dependiente de los europeos. Cuentan con gobierno propio, aunque comparten jefe de estado con Países Bajos. Todos los habitantes tienen pasaporte neerlandés y los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea por ende. Se inscribieron en la FIFA en 2011 y con menos de 15 años compitiendo en su confederación lograron la hazaña de alcanzar el escenario con el que todos sueñan.

Lo curioso es que los 23 jugadores que conformaron la convocatoria nacieron en el territorio europeo y no en el continente americano. Sus jugadores pertenecen principalmente a la liga holandesa, aunque los hay en más países. Su delantero esta jornada, Jurgen Locadia, milita en el Intercity, club alicantino de Segunda RFEF, la cuarta división española. Sustituyó por lesión al único futbolista de Curaçao que nació en la isla, Tahith Chong, perteneciente al Sheffield United de la segunda categoría inglesa.

Cuatro debutantes

El próximo Mundial contará, de momento, con cuatro selecciones que nunca antes habían participado en este torneo. Junto a Curaçao, está el africano Cabo Verde y los asiáticos Uzbekistán y Jordania. El método de clasificación de estos tres fue más meritorio, ya que lo lograron al competir con los mejores equipos de su continente. Los caboverdianos finalizaron líderes de su grupo, por delante de Camerún, el segundo país más exitoso en África. Las dos naciones asiáticas, por su parte, obtuvieron el billete en la primera ronda posible para ello, por delante de países con más renombre como Arabia Saudí o la Catar de Julen Lopetegui.

En la repesca hay selecciones con posibilidades de alcanzar la cita mundialista por primera vez en su historia. En el repechaje internacional están Surinam y Nueva Caledonia, aunque no son las favoritas para lograrlo. La mejor posicionada es la República del Congo, quien nunca llegó al Mundial desde que el país tiene este nombre. Su precedente fue en 1974 bajo la denominación de Zaire que tuvo hasta 1997. En cuanto a los 16 europeos que se jugarán las cuatro plazas restantes, optan a debutar Albania y Kosovo.

Sorpresas y decepciones

La madrugada del martes, además de consolidar el milagro de Curaçao, también selló el de Haiti, que se clasificó en su grupo por delante de Honduras y Costa Rica, selecciones algo más habituales en la Copa del Mundo. De esta manera, el país francófono vuelve 52 años después a la fase final de un Mundial. Por segunda vez se metió también Panamá, que regresa tras Rusia 2018, donde a pesar de quedar última de grupo celebraron con el alma el gol a Inglaterra cuando iban 6-0 perdiendo. Esto muestra la magnitud de lo que representa para estos países formar parte de la lista de los mejores del mundo.

Noruega, Escocia y Austria participarán por primera vez en este siglo en dicho torneo. Estos países no llegan por casualidad o para pasearse y es que, por ejemplo, los nórdicos arrasaron en su grupo de clasificación y con su delantero Erling Háaland podría ser una de las tapadas del torneo. En 2023 el ariete noruego perdió el Balón de Oro, en parte, por no jugar la pasada cita mundialista y ahora tendrá esa motivación extra para despuntar en el torneo más importante que existe.

Entre las ausencias llamativas, está, por ahora, Italia, que dependerá de la peligrosa repesca en la que ya cayó en 2018 y 2022. En Sudámerica resalta el caso de Chile, que quedó última de su confederación, confirmando el bajón que arrastran al no participar tampoco en las últimas dos ediciones. Las africanas Camerún y Nigeria son las grandes ausentes de dicho continete, al caer ambas con los congoleños, la última acusando de vudú la causa de la eliminación. La última decepción fue Costa Rica, quien a pesar de ser un país pequeño, tenía un escenario aparentemente favorable con las tres anfitriones fuera de juego y no pudo lograr ni siquiera salvar los muebles con la repesca.