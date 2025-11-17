Nigeria acusa a la República del Congo de hacer vudú para dejarles fuera del Mundial

Javier Varela Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:56 Comenta Compartir

Polémica en la clasificación africana para el Mundial 2026. La eliminación de Nigeria a manos de la República Democrática del Congo ha derivado en acusaciones que mezclan deporte y superstición. Después de perder todas las opciones de clasificarse para la Copa del Mundo del próximo año tras caer derrotados en los penaltis en el partido disputado en Rabat, el seleccionador nigeriano, Éric Chelle, acusó públicamente al cuerpo técnico rival de emplear «vudú» para influir en la tanda de penaltis.

El partido, que había concluido 1-1 tras los 90 minutos de tiempo reglamentario más los 30 de la prórroga, dejó a Nigeria sin billete mundialista. Frank Onyeka abrió el marcador nada más comenzar el choque, pero Meschack Elia empató para RD Congo antes del descanso. La lesión de Victor Osimhen -la gran estrella nigeriana- en la segunda mitad debilitó a las 'Super Águilas', que fueron incapaces de marcar. La clasificación se decidiría desde los once metros, y allí comenzó la polémica.

Los congoleños, que buscan su segundo Mundial tras su participación como Zaire en 1974, realizaron un movimiento llamativo justo antes del inicio de la tanda. El portero Lionel Mpasi fue sustituido por Timothy Fayulu, especialista en detener penaltis y la estrategia les funcionó. Aun así, los 'Leopardos' empezaron erráticos, fallando dos de sus tres primeros lanzamientos. Nigeria, sin embargo, no aprovechó la ventaja: Bassey, Simon y Ajayi desperdiciaron sus oportunidades.

El desenlace llegó con el capitán Chancel Mbemba, que convirtió el penalti definitivo para el 3-4 y desató la euforia congoleña al asegurar el billete al 'playoff' intercontinental que se disputará en marzo. Sin embargo, mientras sus rivales celebraban, el seleccionador nigeriano fue hacia l banquillo congoleño increpando a varios miembros del cuerpo técnico. La tensión fue tal que hasta sus asistentes debieron sujetarlo para evitar que la trifulca fuera a mayores.

Minutos después, el seleccionador nigeriano ofreció una explicación sorprendente: «Durante toda la tanda de penaltis, el portero del Congo hizo algo de vudú. Cada vez que iban a lanzar un penalti. Por eso estaba nervioso», declaró ante los micrófonos. Chelle afirmó haber visto a un integrante del staff rival agitando repetidamente una botella con un líquido «misterioso», insinuando que se trataba de un ritual destinado a influir en los lanzamientos. «Veo algo, ya sabes… No sé si es agua o algo así», insistió.

Desde el bando congoleño, la reacción fue de absoluta indiferencia. El seleccionador Sébastien Desabre restó importancia al episodio y rechazó cualquier acusación de prácticas antideportivas. Otros representantes del equipo aseguraron que no hubo nada fuera de lo común.

Segunda ausencia consecutiva del Mundial

La derrota supone un golpe histórico para Nigeria, que por primera vez desde 1994 encadena dos ausencias consecutivas en la Copa del Mundo. El país, una potencia futbolística en África y habitual en las grandes citas internacionales, queda nuevamente fuera del torneo, lo que ha generado un intenso debate interno.

Las declaraciones de Chelle, además, han abierto la polémica sobre el peso de las creencias tradicionales en el deporte africano. En redes sociales, algunos aficionados consideran sus palabras una simple excusa ante la derrota, mientras que otros reconocen que estos rituales -reales o imaginados- forman parte del imaginario cultural de los países. El uso del término «vudú» también ha recibido críticas por lo que supone en aquellos países.

Mientras Nigeria analiza su futuro y digiere otra dolorosa eliminación, RD Congo celebra un logro monumental. A medio siglo de su única participación mundialista, los 'Leopardos' están más cerca que nunca de regresar al mayor escenario del fútbol, con o sin elementos sobrenaturales en el camino.