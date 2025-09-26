LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Xabi Alonso: «Me gusta ver a Vinicius sonreír»

«Hay que alejarse de todo lo que ha pasado y centrarse en el verde, en el juego. Es un jugador fundamental para nosotros», valora el entrenador guipuzcoano sobre el brasileño

José Manuel Andrés

Madrid

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:02

Con el derbi ante el Atlético en el Metropolitano llega la prueba del algodón para el notable progreso del Real Madrid, pero el entrenador guipuzcoano afronta el test desde la tranquilidad y la aparente normalidad, al menos de puertas hacia afuera. «La preparación para el partido, el previo, el entrenamiento... Siempre con la misma visión, el mismo enfoque, pero es un derbi, tiene un ambiente especial y una emocionalidad importante. Es un partido muy bonito y mañana esperamos un ambiente potente», analizó el preparador de Tolosa sobre el primer gran duelo de la temporada.

El feudo colchonero examina a Xabi y también la mejoría de Vinicius, que completó frente al Levante su mejor actuación del curso, con golazo y asistencia. «Hay que alejarse de todo lo que ha pasado y centrarse en el verde, en el juego. Vinicius es un jugador fundamental para nosotros, me gusta mucho verlo sonreír y para mañana la preparación va a ser la misma», valoró el técnico blanco en referencia al estado anímico del brasileño, justo antes de visitar un estadio hostil para el Real Madrid y especialmente para el fluminense.

Xabi Alonso, un recién llegado al Madrid, evita comparaciones con el longevo Simeone, y disfruta de la atmósfera de un encuentro especial. «Lo que ha hecho Simeone en estos 14 años es muy importante. Me gusta ir poco a poco y por tanto no me pongo la meta a largo plazo. Ya se verá», respondió en primer lugar, cuando se le preguntó sobre el ejemplo del argentino y su estabilidad en un banquillo, casi sin par. «Ambiente bonito. Los días previos ya notas el ambiente en la ciudad», añadió a continuación en referencia a la dimensión del derbi y todo aquello que lo rodea.

El entrenador de Tolosa valora positivamente el pleno de puntos con el que su equipo arriba al duelo de máxima rivalidad en el Metropolitano, pero rebaja la euforia en cuanto a proyecciones de puntos al final del campeonato. «Es muy complicado, cada partido es difícil de ganar. Llevamos pleno pero han sido solo seis partidos y nos ha costado ganar. Hay que ser constantes en el rendimiento y tener una activación natural ante cada partido», demanda.

