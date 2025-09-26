Simeone: «Habrá que hacer un gran esfuerzo, con solo tres días de descanso»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:45 Comenta Compartir

El Atlético afronta el primer derbi madrileño del curso con la firme intención de fijar un punto de inflexión en la errática dinámica de resultados del inicio de Liga y acortar a seis puntos la distancia con el rival ciudadano. «Tenemos a ocho jugadores nuevos y siete la temporada pasada. Estamos en el proceso de intentar hacer un mejor equipo y estamos en el camino tratando de evolucionar», valoró Simeone sobre la situación colchonera en este comienzo de curso, con el duelo del Metropolitano como una excelente oportunidad de incrementar el crédito para seguir desarrollando el nuevo proyecto sin la presión de los resultados.

El Cholo dejó caer la diferencia de descanso entre ambos contendientes, de un día, pues el Real Madrid disputó su partido ante el Levante el martes mientras que el Atlético solventó con apuros su enfrentamiento frente al Rayo Vallecano 24 horas después. «En este momento solo ponemos el foco en preparar el partido y en acabar esta racha de cuatro partidos en nueve días. Habrá que hacer un gran esfuerzo, con solo tres días de descanso, y todo dependerá de la mente», valoró en este sentido.

«El Madrid ha crecido en el juego colectivo, hay trabajo por parte del entrenador para presionar más arriba y por eso han ganado todos los partidos», analizó a continuación sobre el potencial de un rival que llega al Metropolitano con pleno de victorias en la Liga. «No creo que los entrenadores seamos determinantes, lo más valioso son los futbolistas y son los que marcan las diferencias», añadió en relación al choque entre técnicos bastante intervencionistas.

El derbi deparará el duelo en los banquillos y también entre dos estrellas ofensivas como Julián Álvarez y Kylian Mbappé. «Eso es para ustedes, no me pongo a valorar a los rivales. A Julián lo veo comprometido, los compañeros lo quieren mucho y ojalá que con la ayuda de ellos pueda hacer un gran partido», señaló sobre la esperada pugna entre delanteros.

«No lo veo así, su primer gol del año pasado fue en el quinto partido y acabó haciendo 18 en Liga. Es extraordinario, es el mejor que tenemos y seguiremos cuidándolo para que lo pueda dar todo», incidió a continuación, a las preguntas sobre el estado de forma del argentino, autor de un 'hat-trick' frente al Rayo tras un inicio de campaña complicado.

Con la Araña como referencia incuestionable, la duda se centra en sus acompañantes en el perfil ofensivo rojiblanco, papel para el que se perfila Baena, ya a disposición aunque sin ningún tipo de rodaje tras su lesión. «Algún partido va a tener que empezar, no sé si este, el del Celta o el de la Champions. Dependerá de lo que necesitemos, tiene una gran claridad y ojalá cuando le toque lo haga de la mejor manera», explicó el Cholo en relación al hipotético regreso del ex del Villarreal en el once titular para el derbi.