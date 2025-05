Vinicius y Lucas Vázquez dejan aún más cojo al Real Madrid

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 12 de mayo 2025, 17:46 Comenta Compartir

Se le acumulan las malas noticias al Real Madrid. A la derrota en el clásico que le da el título de Liga al Barça y que ha precipitado quizá la firma de Carlo Ancelotti como nuevo seleccionador de Brasil antes de anunciar su adiós al club blanco, se suman las lesiones confirmadas de Vinicius como de Lucas Vázquez. El delantero sufre un esguince en el tobillo izquierdo, tal y como anticipó tras el choque ante el Barça el propio Ancelotti, y el multiusos jugador gallego padece una dolencia muscular a la altura de la ingle.

Los servicios médicos del Real Madrid no especifican el grado de estos problemas físicos, ni el tiempo de recuperación. Lo que es seguro es que ninguno de los dos estará este miércoles para el choque liguero ante el Mallorca en el Santiago Bernabéu, cita en la que si los merengues no ganan el Barça se coronará de forma matemática sin necesidad de esperar a su derbi catalán del jueves ante el Espanyol.

Vinicius, quien primero pidió el cambio en Montjuic y luego se retractó, acabó sustituido por el canterano Víctor Muñoz en el minuto 88'. «El cambio lo he hecho yo porque tenía un problema de esguince de tobillo. Lo ha intentado, pero le molestaba y he preferido cambiarlo», explicó Ancelotti en el postpartido. El brasileño está pendiente de evolución, pero quizá no asuma riesgos y deje su regreso para el Mundial de Clubes que empieza el 18 de junio.

Lucas Vázquez, reemplazado por Endrick a los 84 minutos del clásico, sufre una «lesión en el músculo pectíneo izquierdo», según reza el escueto parte médico. Su ausencia supone un contratiempo aún más serio para Ancelotti, que se queda prácticamente sin jugadores para poder armar una zaga. «No hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas», recordó Carletto tras la derrota ante el Barça, refiriéndose a las bajas de Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy y Alaba, además de Camavinga, centrocampista que también se puede adaptar al lateral zurdo.

Se trata del quinto contratiempo físico que sufre Lucas Vázquez en lo que va de temporada. En noviembre, el extremo reconvertido en lateral sufrió una lesión en el aductor izquierdo que le tuvo 17 días de baja. Entre enero y febrero, padeció un par de pequeños percances musculares previos a una nueva lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que le dejaron nueve días en el dique seco. En total, se ha perdido cinco partidos por lesión y acumula 32 días de baja.