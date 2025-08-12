El Madrid carga contra el Villarreal-Barça en Miami

José Manuel Andrés Madrid Martes, 12 de agosto 2025, 17:27 | Actualizado 17:35h. Comenta Compartir

El Real Madrid rechaza frontalmente la disputa del Villarreal-Barça de Liga en Miami. Un día después de la aprobación por parte de la Federación Española de Fútbol (FEF) de la medida propuesta por LaLiga, el club blanco manifestó su disconformidad con la decisión a través de comunicado dirigido a sus «socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general».

«La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes», señala la institución presidida por Florentino Pérez en su escrito.

«La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición. De llevarse a cabo esta propuesta, sus consecuencias serían de tal gravedad, que supondrían un antes y un después para el mundo del fútbol», añade.

Por ello, el Real Madrid ya ha trasladado a la FIFA, la UEFA y el CSD la medida para que rechacen la autorización del evento como garantes de las reglas internacionales del fútbol y la integridad de las competiciones europeas.

Tanto el Villarreal como el Barça han dado su visto bueno a la disputa del encuentro en Miami. De hecho, Fernando Roig, presidente del Submarino Amarillo, anunció este mismo martes que para compensar cualquier daño ofrecerá a sus socios viaje y entrada gratis o devolverá el 20% de lo que hayan pagado por el abono de temporada.