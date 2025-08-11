La FEF apoya la idea de Tebas y da el visto bueno al Villareal-Barcelona en Miami El organismo que preside Louzán trasladará la petición a la UEFA, pese al rechazo de los jugadores y los aficionados

Movimiento clave para que la Liga dé un salto internacional. Este lunes la junta directiva de la Federación ha dado un paso histórico para que se pueda jugar un partido fuera de nuestras fronteras, a pesar del lógico rechazo de los aficionados. El organismo presidido por Rafael Louzán ha dado el visto bueno y trasladará a la UEFA una petición formal para que el Villarreal-Barcelona se dispute el 20 de diciembre en el Estadio Hard Rock de Miami.

Después de que la UEFA muestre su aprobación, será FIFA la que tenga la última palabra para cumplir el sueño americano de Javier Tebas, hoy aliado de Louzán y uno de los vicepresidentes federativos. El paso previo de acudir a la UEFA es obligatorio conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la FEF.

A la cuarta parece que va la vencida. Tras muchas peleas y sentencias judiciales de por medio, parece que la Liga jugará un partido fuera de España por primera vez en la historia. La primera ocasión se remonta siete años atrás con el Girona-Barcelona que también se iba a jugar en el Estadio Hard Rock de Miami. Pero entonces, el presidente Luis Rubiales vetó la posibilidad por el enfrentamiento personal que mantenía con Tebas, el mandamás de LaLiga. El proyecto no vio la luz, como tampoco el Villarreal-Atlético de la temporada 2019-20.

La temporada pasada casi sale adelante la idea del Barcelona-Atlético en suelo estadounidense. Pero, para evitar sanciones, Pedro Rocha que dirigía la FEF de forma transitoria, decidió dar marcha atrás porque entendía que no era el momento debido a la situación de interinidad del momento. Pero ahora se dan todas las circunstancias para que se pueda producir un Villarreal-Barcelona que apunta a ser histórico.

Oposición inicial

El plan Miami se ha encontrado con la oposición de los capitanes de los equipos de Primera, jugadores que ni siquiera han sido informados de cómo se ejecutaría el proyecto. La postura de los futbolistas es clara, ya que se oponen a jugar fuera de España hasta que no se les haga partícipes de la situación y tengan toda la información. Pese al rechazo a priori de los profesionales, se da la circunstancia de que el presidente de su sindicato, David Aganzo, es a su vez vicepresidente de la FEF.

También ha mostrado su disconformidad la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) al comunicar su «absoluta, total y firme oposición a que se deslocalize el partido fuera de España». Los seguidores entienden que trasladar un partido de la competición doméstica al extranjero «vulnera los derechos de los abonados locales que han pagado para presenciar todos los partidos en su estadio».