LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Franco Mastantuono escucha las indicaciones de Xabi Alonso antes de debutar con el Real Madrid. Mariscal (Efe)
Jornada 2

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

La discreta actuación de Brahim ante Osasuna y el mal momento por el que atraviesa Rodrygo pueden suponer un impulso para el nuevo diamante del Real Madrid

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:02

Xabi Alonso suele tomar distancia cuando se le invita a individualizar tras los partidos. Pero, como ocurre con tantas cosas en la vida, siempre hay ... excepciones. Al entrenador del Real Madrid le cambia la cara cuando le mencionan a Franco Mastantuono. El argentino sedujo al vasco desde la primera toma de contacto que mantuvieron. Fue un flechazo inmediato. Y la relación entre ambos va 'in crescendo'. Hasta tal punto que no es descartable que el ex de River Plate tenga su bautismo de fuego como titular este domingo frente al Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2 ¿Quiere vivir en la calle más cara de La Rioja? Prepare más de medio millón de euros
  3. 3

    Una app que no sabes usar
  4. 4

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  5. 5 Denuncia vecinal por un perro abandonado en la LR-250: «El pobre está agotado»
  6. 6

    Inditex se mueve en Logroño: Stradivarius, de obras para su traslado de Solidaridad a Pérez Galdós
  7. 7 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  8. 8

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  9. 9 Un peregrino «perturba» la convivencia en un albergue con un cuchillo de grandes dimensiones
  10. 10 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere

Mastantuono hechiza a Xabi Alonso y apunta al Tartiere