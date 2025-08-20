Xabi Alonso deja acorralado a Rodrygo

La cara de Rodrygo cuando Xabi Alonso dio entrada a Gonzalo como relevo de Vinicius en la recta final del encuentro disputado el martes ante Osasuna ... fue un auténtico poema: cabeza gacha, mirada perdida al tendido y un profundo desaliento en el alma. Corría el minuto 78 de partido y el brasileño se llevaba su tercera decepción del día. La primera llegó cuando supo el once elegido por el nuevo estratega del Real Madrid para encarar el estreno liguero y comprobó que el flanco derecho del ataque lo ocupaba Brahim. La segunda, cuando a Franco Mastantuono le ordenaron quitarse el peto de calentamiento para irrumpir por primera vez sobre el césped del Santiago Bernabéu vestido de corto. La aparición del delantero madrileño fue la gota que colmó el vaso. El mensaje estaba claro: a día de hoy, el '11' del Real Madrid viaja en el vagón de cola dentro los planes del nuevo jefe que hay en Chamartín.

«No ocurre nada. El Mundial de Clubes fue un contexto diferente por la competición que era. Hoy es tan solo un partido, lo otro lo podemos dejar atrás. Lo que cuenta es esta temporada y por supuesto que cuento con Rodrygo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de tres meses tiene esos minutos ya te podré responder con más certeza. Hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías», trató de atajar Xabi Alonso cuando le preguntaron en rueda de prensa por la nueva suplencia del paulista. Sin embargo, los hechos hablan por sí mismos.

Rodrygo solo ha sido titular una vez a las órdenes del preparador vasco: el 18 de junio, cuando formó de inicio ante el Al Hilal en el duelo que supuso el debut del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Xabi Alonso, que le había descrito como un jugador «espectacular» durante su presentación como nuevo timonel de los blancos, parecía dispuesto a aplicar con él una terapia de choque a fin de sacarle del oscuro túnel en el que llevaba atrapado desde que su estrella comenzase a declinar allá por el mes de marzo. Entregó el pase que Gonzalo aprovechó para hacer el único gol del Real Madrid contra el conjunto saudí, pero algo debió ver Xabi porque esa intención de rehabilitarle se quedó en un mero conato. Su postrero bagaje en el torneo tan solo deparó 23 minutos en el choque ante el Salzburgo y cuatro más contra el Borussia Dortmund. Frente a Pachuca, Juventus y PSG ni siquiera apareció sobre el verde.

El panorama no cambió para Rodrygo en el único amistoso disputado en pretemporada por el Real Madrid. Xabi Alonso escogió a Brahim como socio de Vinicius y Mbappé en la delantera y tardó más de una hora en recurrir a los servicios del de Osasco. Con todo, el Rayo respondió anotando el cuarto gol de su equipo ante el Tirol, a servicio de Mbappé. El de Bondy corrió a abrazarlo y lo alzó. El resto de sus compañeros se sumaron a la felicitación, mientras Xabi observaba impasible desde la banda. Y contra Osasuna se confirmó el feo panorama que tiene ante sí el ex de Santos.

Un 'divorcio' muy amargo

Rodrygo está acorralado en lo que parece más una decisión del club que del propio Xabi Alonso. A falta de una semana y media para que cierre el mercado de fichajes, no cabe duda de que en la planta noble del Santiago Bernabéu se plantean, y mucho, la venta de quien estaba llamado a convertirse en una figura señera del Real Madrid y que fue hace no tanto, a decir de algunos, el ojito derecho de Florentino Pérez.

No le han faltado 'novias' a Rodrygo este verano. Sonó para el Arsenal, el Liverpool o el Tottenham sin que se concretase oferta alguna. También para el Manchester City, donde Pep Guardiola, devoto del extremo, parecía dispuesto a hacer una limpia en su plantilla con tal de hacerle sitio. Sin embargo, esa opción también parece alejarse con la más que probable continuidad de Savinho.

Rodrygo está cada vez más solo y todas las partes pueden acabar perdiendo en este tira y afloja que enturbia el descorche de la nueva era bajo la égida de Xabi Alonso. La melancolía que transmite el paulista desde hace meses es un mal caldo de cultivo de cara a esa rehabilitación que tan bien le vendría al Real Madrid, pero el club y el técnico deberían considerar si les merece la pena seguir depreciando a un activo tan valioso.

Rodrygo es un futbolista de clase mundial, un jugador que enardeció al madridismo con actuaciones antológicas como ese doblete frente al Manchester City que preludió la conquista de la Decimocuarta y una estrella que siempre se ha sacrificado en bien de su equipo. Técnicamente no tiene nada que envidiarle a Vinicius, quien solo le supera en capacidad de rebeldía. Ambas partes están aún a tiempo de reaccionar. Si la cuerda se rompe definitivamente, unos y otros pueden acabar lamentándolo.