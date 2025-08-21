Carvajal aprieta a Trent en la pelea por el lateral derecho del Real Madrid

Trent Alexander-Arnold se las prometía muy felices cuando se concretó su fichaje por el Real Madrid. Tras toda una vida en el Liverpool, club ... en el que ingresó a los 6 años y con el que disputó 354 partidos en la élite que le sirvieron para consagrarse como uno de los mejores laterales derechos del Viejo Continente, el británico recaló en Chamartín con un panorama aparentemente favorable. Sus condiciones parecían encajar como un guante dentro del libreto de Xabi Alonso, un técnico que alcanzó la gloria en el Leverkusen convirtiendo a Alejandro Grimaldo y a Jeremie Frimpong en dos puñales por las bandas. Su llegada amenazaba con poner fin al reinado de Dani Carvajal, amo y señor del costado derecho defensivo del Real Madrid durante más de una década. Pero ese traspaso de poderes puede verse bloqueado por dos factores: por un lado, las buenas sensaciones que está dejado el internacional español en su regreso a los terrenos de juego; por el otro, el tímido arranque del inglés vestido de blanco.

«Es el capitán, arrastra mucho. Tiene muchas horas de vuelo aquí en el Bernabéu, competición europea y en la Liga. Sabe lo que hay que hacer para ganar y transmitir eso va a ser fundamental. Carvajal ya está ahí», destacó Xabi Alonso tras comprobar el martes, en el estreno liguero, de su equipo ante Osasuna que el de Leganés seguía siendo el mismo de siempre.

El tolosarra había señalado a Franco Mastantuono para efectuar el primer cambio pero modificó su intención inicial para dar entrada a Carvajal junto al argentino. Colaboraron en la decisión del vasco las pequeñas molestias que sentía Trent, quien había ofrecido una actuación gris, lejos de las prestaciones que se le demandan a un jugador de su talla, pero también el deseo de que el capitán fuese recibido con honores máximos en su retorno al coliseo de Chamartín diez meses después de la gravísima lesión que sufrió el pasado mes de octubre en un partido contra el Villarreal. La parroquia merengue no decepcionó y le rindió un conmovedor tributo al héroe de la Decimoquinta.

Bendita competencia

Carvajal, que había vuelto a la acción frente al PSG en el Mundial de Clubes, apenas dispuso de media hora contra el cuadro rojillo, pero le bastó para dejar claro que no ha perdido un ápice de la garra que le caracteriza y marcar territorio, de paso, a la vista de su competidor por el puesto. Acertó 20 de los 22 pases que efectuó, realizó una entrada exitosa y volvió a imprimir ese liderazgo tan necesario para un equipo que el año pasado echó de menos la presencia de un caudillo sobre el césped.

«Hoy era un día muy especial para mí. Desde que he salido a calentar he sentido el calor de la gente. Agradecerles que siempre han estado aquí, durante estos largos 318 días. Ya estoy aquí y espero brindarles buenas actuaciones y títulos», señaló el '2' del Real Madrid, elevado a la condición de primer capitán tras la marcha de Luka Modric al Milan. «Es una recompensa a muchos años de trabajo. Poder ser el capitán de este barco para mí es muy importante. Espero poder hacerlo con el mayor orgullo posible pero también con muchísimo respeto a todos mis compañeros e intentando hacer un grupo ganador», remarcó.

La pujanza de Carvajal frente a Osasuna contrastó con el cohibido desempeño de Trent. El inglés tuvo menor porcentaje de acierto en el pase (89%) y careció del atrevimiento en ataque que necesitaba un equipo que se vio frenado por el muro navarro hasta que Mbappé lo abatió desde el punto de penalti. Su actuación estuvo en línea con la del resto del equipo, muy pendiente de cumplir con las consignas tácticas de Xabi Alonso pero sin frescura ofensiva. Sin embargo, al inglés se le pide mucho más. Ofreció menos profundidad que Álvaro Carreras por el otro costado y necesita soltarse si quiere impedir que Carvajal le adelante. El Mundial de Clubes, donde entregó un par de asistencias ante Juventus y Borussia Dortmund, le sirvió para mostrar atisbos de ese potencial creativo que tanto necesita el Real Madrid, pero ahora tiene a Carvajal apretándole y eso son palabras mayores. «Es una competencia buenísima», celebra Xabi Alonso.