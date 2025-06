Compromiso en papel para jugar en Las Gaunas

Marta Hermosilla Garrido Miércoles, 18 de junio 2025, 15:18 Comenta Compartir

Quien quiera jugar la próxima temporada en Las Gaunas deberá pagarlo. Y no solo eso, sino que deberá dejar escrito su compromiso para lo ... que resta de temporada en un documento. Así lo ha anunciado el concejal de Deportes, Félix Francisco Iglesias, al hablar de que el Ayuntamiento de Logroño espera que el DUX, la UDL y la SDL acepten las condiciones, técnicas y económicas, que se les plantean y que quede plasmado de puño y letra. «Vamos a poner sobre la mesa todos los condicionantes a los tres equipos, que tendrán que aceptar de una manera fehaciente, no vale un sí verbal; En Logroño Deporte no se firman contratos, por lo que no utilizaremos esa vía, pero sí que nos aceptarán mediante un documento las condiciones que se van a poner a este año que, insistió, van a ser económicas y técnicas», explica el edil.

