José Martínez Glera Logroño Martes, 17 de junio 2025, 20:50 | Actualizado 21:20h. Comenta Compartir

Los tres. DUX, UD Logroñés y SD Logroñés podrán jugar en Las Gaunas. No es una sorpresa la decisión que toma el Ayuntamiento de Logroño una vez que el informe técnico no aconseja tanto uso, pero lo considera viable. Ahora bien, la decisión no es gratuita, ya que los costes de mantenimiento se elevarán, incluso se duplicarán, por lo que subirá la tasa de alquiler que se venía pagando hasta la fecha, algo más de 1.500 euros por partido jugado (1.800 con iluminación). El objetivo es que el 1 de julio se sepa qué clubes juegan en Las Gaunas.

El Ayuntamiento tiene sobre la mesa el informe técnico desde el viernes, pero ese día prefirió guardar silencio y posponer la difusión de su contenido a este martes. «El informe técnico lo tenemos desde el viernes y ahora lo estamos evaluando con los técnicos, también el impacto económico que puede tener», explicaba Francisco Iglesias, edil de Deportes, en Onda Cero.

El Ayuntamiento quiere cerrar el uso del campo antes del 1 de julio y se reunirá esta semana con los tres clubes

La intención del también presidente de Logroño Deporte es ponerse en contacto con los tres clubes en los próximos días para exponer las nuevas condiciones y para tomar una decisión este mismo mes. Los tres pueden jugar, pero ahora serán ellos los que decidan si lo hacen o no, porque el desembolso será mayor y no tendrán libertad absoluta para elegir el día en el que juegan, sobre todo aquel equipo masculino que coincida en Las Gaunas con el DUX el mismo fin de semana.El club femenino elige día y hora porque así lo mandan las televisiones y tal y como adelantó este periódico deben pasar al menos cuatro horas entre el final y el inicio de dos partidos para que se cumpla la normativa de la Liga F. «La última decisión es de los clubes que han solicitado jugar en Las Gaunas y una vez hayan decidido lo haremos nosotros», añadía Iglesias.

Si los tres aceptan, será la primera vez que se da esta situación en Las Gaunas, ya que cuando DUX, UDL YSDL quisieron hacerlo en la temporada 2018/19, la SD Logroñés acabó jugando en el Mundial'82. Allí estuvo hasta el verano del 2021, cuando el club femenino descendió a la segunda categoría.

El canón de uso se eleva y cada entidad podría llegar a pagar en torno a los 50.000 euros por ejercicio

«El informe manifiesta sus reparos, pero no es taxativo en la negativa. La decisión (de jugar los tres) tiene unos condicionantes económicos y de responsabilidad que estamos evaluando para presentárselos a los clubes.No queremos hacer nada sin que estos conozcan las condiciones de utilización y a partir de ahí, ellos deciden.Que los tres clubes toman la decisión de jugar en Las Gaunas bajo nuestras condiciones, pues nosotros tomaremos la última decisión. Que algún club decide descolgarse, pues tomaremos la decisión con los que se queden en Las Gaunas», explicaba Iglesias, antes de profundizar en el aspecto más técnico del informe. «Es viable (que jueguen los tres) con un coste de mantenimiento del césped importante. Las condiciones no serán las mismas que si juega un equipo, pero es viable. Habrá épocas en las que el césped este mejor y otras en las que se deteriore, sobre todo con frío, hielo o lluvia. Antes de que acabe junio nos reuniremos con los tres clubes porque los tres han pedido jugar», añadía.

Alternativas a Las Gaunas

¿Ysi alguno de ellos renuncia a jugar a Las Gaunas? Las alternativas que se presentan son dos: el Mundial'82 y Pradoviejo. Dos mundos muy diferentes, comenzando por el simple detalle de la taquilla, que sí hay en el Mundial'82.

Si algún equipo se trasladase a la instalación municipal, el Ayuntamiento estaría dispuesto a estudiar el retraso de las obras previstas y que se afrontarán a lo largo del próximo año. De momento, las reuniones entre las partes implicadas se esperan para esta misma semana. Lo que no se esperan son sorpresas.