El DUX es el único club que tiene garantizado jugar en Las Gaunas

El DUX, la Liga de Fútbol Profesional y el césped de Las Gaunas. El orden no es lo más importante, pero el DUX tiene ... prioridad sobre el fútbol masculino. Francisco Iglesias, edil de Deportes del Ayuntamiento de Logroño, admitió este jueves que DUX, UD Logroñés y SD Logroñés han solicitado jugar en Las Gaunas la temporada 2025/26, pero solo el primero tiene garantizada una respuesta afirmativa. Los otros dos dependen del informe técnico que se ha solicitado para saber si el césped de Las Gaunas aguanta que tres equipos lo usen durante casi diez meses.

«Hemos recibido las tres peticiones. Los tres equipos que podían jugar en Las Gaunas lo han solicitado, pero aún no se ha tomado la decisión. Estamos pendientes de recibir un informe técnico para saber cómo se comportaría el campo jugando tres equipos y a partir de aquí tomaríamos la decisión», explicaba Iglesias ayer por la mañana. Este insistía en que no hay una decisión tomada, aunque de sus palabras se desprende que quizá UD Logroñés o SD Logroñés repitan en el recinto. «En este momento no está tomada la decisión. La próxima semana hay una visita de la Liga de Fútbol Profesional para evaluar Las Gaunas antes de autorizar al DUX a jugar sus partidos ahí», adelantaba.

Sí que dejó claro el máximo responsable del deporte municipal que el DUX marca el ritmo. Y no solo el conjunto de Primera Femenina, sino todo lo que conlleva la Liga F en exigencias, a las que se suman los derechos de televisión. «La mayor categoría es la que marca la pauta. No va a ser tan plácido como cuando había dos equipos masculinos, que cada quince días había partidos. Aquí dependemos ya de la televisión y no habrá un día fijo para jugar. Puede ser un viernes, un sábado, un domingo, un lunes,...», relataba. En realidad, con dos equipos se juega todas las semanas. Con tres, dos de ellos podrían coincidir el mismo fin de semana, entendido este desde viernes hasta lunes.

Iglesias no se pronunció más allá del momento en el que está Las Gaunas y las peticiones de los tres clubes. Tanto UD Logroñés, en palabras de su vicepresidente Juanjo Guerreros, como SD Logroñés, por boca de su director deportivo, Iván Martínez, han expresado públicamente que no contemplan no jugar en Las Gaunas la próxima campaña. En el Ayuntamiento son mucho más cautos y si se decide que solo juegan dos equipos se ampararán en el informe técnico. «Hay que esperar a esa evaluación para ver los condicionantes que puede tener el campo y luego tomaremos la decisión», reiteraba Iglesias.

De hecho, nunca han jugado tres equipos sus respectivas temporadas regulares en Las Gaunas. Dos, sí. Y el césped del Municipal no aguantó. Después de coincidir DUX y UD Logroñés en los años previos al ascenso a Segunda del conjunto blanquirrojo, el Consistorio se vio obligado a renovar el césped. Cambiarlo por completo, porque a lo largo de estas tres décadas se han invertido diferentes cantidades.