Isina vuelve a hacerlo: golazo de tacón en Riazor La futbolista del Dux Logroño se abona a los goles imposbles

Isabel Corte Peláez, alias Isina, se ha abonado a los golazos en esta temporada de regreso del Dux a la élite del fútbol femenino. Si ya sorprendió con dos tirazos en el empate ante el Real Madrid, ayer volvió a hacer lo propio en un templo del fútbol español, Riazor.

El Depor se había adelantado 2-0, pero este Dux, siempre dispuesto a pelear con pico y pala, no está exento de talento: este es el golazo de tacón que Isina hizo para comenzar la remontada.

Y lo hizo además en un momento excepcional, justo antes del descanso, cuando pasaban ya tres minutos del 45.

Qué clase.

