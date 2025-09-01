LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El GOLAZO de Isina para empatarle al Real Madrid

La 10 del Dux Logroño inauguró el casillero de las riojanas en Liga F con el que ya es uno de los goles de la temporada

La Rioja

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:53

Se estrenaba el Dux Logroño en Las Gaunas contra el Real Madrid como lo que toca a las recién ascendidas: ser la cenicienta, las aspirantes a pelear por el descenso y a presa fácil para los grandes.

Y el Real Madrid, primer invitado a Las Gaunas, ganaba ya en el 33. No es que hubieran creado grandes ocasiones las blancas, pero casi por el peso de la lógica, un gol de María Méndez a la media hora las ponía por delante.

Pero, como queriendo rebelarse contra el destino, la 10 del Dux, Isabel Coter Peláez, 'Isina', robó en el 38 un balón y probó: había visto que la portera madridista jugaba adelantada, así que le pegó desde el borde del círculo central con el alma y con toda la confianza.

Resultado: el empate, y un gol que ya entra, en la primera jornada, en la lista de los mejores del año. Y aún marcaría otro la delantera. Bravo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  5. 5

    La Laurel ya no es lo que era
  6. 6 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  7. 7

    Nájera comienza a recuperar el suministro de agua tras 12 horas de corte total
  8. 8

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo
  9. 9

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid
  10. 10 Susto y un atendido en un conato de incendio en la pastelería Garpesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El GOLAZO de Isina para empatarle al Real Madrid

El GOLAZO de Isina para empatarle al Real Madrid