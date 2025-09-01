El GOLAZO de Isina para empatarle al Real Madrid La 10 del Dux Logroño inauguró el casillero de las riojanas en Liga F con el que ya es uno de los goles de la temporada

La Rioja Logroño Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:53 | Actualizado 19:36h. Comenta Compartir

Se estrenaba el Dux Logroño en Las Gaunas contra el Real Madrid como lo que toca a las recién ascendidas: ser la cenicienta, las aspirantes a pelear por el descenso y a presa fácil para los grandes.

Y el Real Madrid, primer invitado a Las Gaunas, ganaba ya en el 33. No es que hubieran creado grandes ocasiones las blancas, pero casi por el peso de la lógica, un gol de María Méndez a la media hora las ponía por delante.

Pero, como queriendo rebelarse contra el destino, la 10 del Dux, Isabel Coter Peláez, 'Isina', robó en el 38 un balón y probó: había visto que la portera madridista jugaba adelantada, así que le pegó desde el borde del círculo central con el alma y con toda la confianza.

😱 ¡VAYA MANERA DE ESTRENARSE EN #LIGAFMOEVE DEL @DUXLogrono!



🙌 Golazo de Isina desde muuuuy lejos



❤️‍🔥 Vívelo en @DAZN_ES pic.twitter.com/mIwcXXwQm2 — Liga F (@LigaF_oficial) August 31, 2025

Resultado: el empate, y un gol que ya entra, en la primera jornada, en la lista de los mejores del año. Y aún marcaría otro la delantera. Bravo.