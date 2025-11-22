Un exigente calendario para cerrar el año del DUX Logroño

Seguro que el DUX Logroño jamás olvidará este año. El 2025 quedará grabado para siempre en su memoria como aquel en el que consiguió ... su segundo ascenso a la élite del fútbol femenino de su historia. Lo inició en la cresta de la ola, como uno de los clubes del segundo escalón más prometedores del país, y lo cerrará el próximo 14 de diciembre como uno de los equipos que pugnan por su permanencia en la Liga F. Nadie dijo que fuera a ser fácil, aunque todavía quedan tres oportunidades para cerrar el año con un atisbo de esperanza y revertir su delicada situación en la tabla. Estrenar su casillero de triunfos y reencontrarse con el gol será fundamental para ello.

Lo cierto es que el equipo riojano no tiene ante sí un calendario sencillo para finalizar el año. Tampoco viene con una moral muy pujante para buscar la sorpresa. Cuatro jornadas son las que el DUX Logroño arrastra sin ver puerta rival y tres de ellas sin sumar. Lo que implica que en cosa de un mes tan solo haya sido capaz de hacer subir un punto a su casillero, fruto de su empate sin goles contra el Athletic; lo que le deja como penúltimo en la clasificación a cuatro puntos de la permanencia, que marca el Alhama con nueve en su haber.

Haría falta encadenar varias jornadas sumando, y que sus rivales directos por la salvación fallen para terminar el 2025 fuera de los puestos de descenso. Sin embargo los tres encuentros que restan de año obligarán al DUX a esforzarse al máximo. Primero, esta misma tarde, las riojanas deberán visitar al Madrid CFF en el Fernando Torres, un rival de altos vuelos que quiere seguir escalando puestos en la parte alta de la tabla. La semana siguiente volverá a Las Gaunas, para medirse con un Eibar que tampoco está dando con la tecla de la categoría y que querrá aprovechar su encuentro con las riojanas para alejarse de la zona de peligro.

Por último, el DUX tendrá que coger un avión para cerrar el año en las Islas Canarias donde deberá medir sus fuerzas con un Tenerife que en la actualidad es quinto. Es un rival que demuestra su pegada en cada partido y que además apenas concede nada a sus contrincante. Eso, sumado a la falta de acierto de las riojanas será otra cosa en la que trabajar.

Si bien el equipo riojano se despedirá del 2025 con el calor de las islas, no cerrará la primera vuelta hasta volver de Navidades. Y es que la última jornada de la misma se resolverá el 11 de enero, con la visita al Municipal del colista, el Levante. Sin duda será un aliciente que aprovechar de cara al tramo decisivo de la temporada.