El DUX Logroño viaja a Madrid tras el anuncio de la marcha de su director general

El DUX Logroño afronta este sábado una de esas citas que miden el carácter del menos favorito. El club riojano llega al choque ante ... el Madrid CFF inmerso en un momento de cambios desde los despachos tras anunciar la salida de su director general, Fernando Martínez, por «motivos personales y laborales», como rezó el equipo en un comunicado. Una marcha que marca un punto de inflexión en el seno vinotinto tras tantos años de trabajo desde la base y que se suma a la compleja dinámica deportiva que vive el vestuario. El equipo continúa anclado en la zona de descenso y aún no conoce la victoria en la presente campaña. Con cuatro jornadas consecutivas sin marcar, el DUX viaja a la capital española herido, pero no derrotado.

Enfrente tendrá a un rival exigente, un Madrid CFF al que ya se cruzaron en pretemporada y que, como recuerda su entrenador, Héctor Blanco, es «un equipo al que le gusta mucho atacar, tener el balón y ser dominante».

El técnico asume el reto de minimizar esas virtudes y llevar el partido «a lo nuestro», defendiendo que sus jugadoras están mentalmente preparadas pese a la presión acumulada: «El equipo está muy aislado de lo que se genera por no ganar. El ambiente es muy bueno y seguimos mejorando en muchos aspectos».

Blanco insiste en que, aunque el equipo genera multitud de ocasiones, la ansiedad se concentra en el gol: «Sabemos que ahí tenemos un hándicap. Estamos llegando, pero no finalizando. Cuando entre el primero, entrarán más», apela el entrenador riojano.

A las puertas del cierre de la primera vuelta, el técnico se aferra a los datos positivos que registra su equipo para reforzar el optimismo: «En los últimos seis partidos hemos sido el quinto mejor equipo defensivo y el noveno en ocasiones generadas». Sin embargo, reconoce la falta de una goleadora que marque diferencias y no descarta acudir al mercado de invierno siguiendo así con la promesa del presidente, Javier Ruffini, cuando ya adelantó que estaba ojeando talento de fuera para fortalecer las parcelas más pobres del equipo, sobre todo la ofensiva.