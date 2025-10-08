El DUX Logroño encara la semana fuera del descenso

«Ha sido el partido más completo que hemos tenido». Estas fueron las palabras de Héctor Blanco tras el empate ante el Granada firmado en Las Gaunas ... . Y no le faltó razón al entrenador riojano ya que, pese a haberse merecido más puntos de los que tiene, mostró su versión más compacta y aguerrida de lo que lleva de curso. No pasó del 1-1 el equipo vinotinto y aunque sepa a poco, más al ver la última ocasión que erró Flavine en el cara a cara con la meta rival, permite que la entidad capitalina afronte esta semana fuera del descenso.

El técnico del DUX, satisfecho con la imagen mostrada por su equipo, reconoció que durante la primera parte les costó generar profundidad, pero destacó que los cambios introducidos tras el descanso con Flavine y Laura Martínez fueron decisivos para mejorar el juego ofensivo en el segundo tiempo.

El tanto de Falfán y la clara oportunidad de Flavine en el tiempo añadido reflejaron la evolución ofensiva de un equipo que logró embotellar al Granada por momentos, sobre todo con centros laterales que nacían de esas combinaciones interiores que tanto insistió en trabajar el cuerpo técnico.

Para Blanco, la clave estuvo en la capacidad de su equipo para generar por dentro y mover el balón hacia las bandas, con el objetivo de volver a entrar y crear peligro en el área. Esa dinámica, según explicó, permitió al conjunto riojano mantener el control del juego y mostrar su versión más completa de la temporada.

El DUX suma tres puntos en su casillero. Y los tres antes rivales de mérito. Primero empató al Real Madrid (2-2) en Las Gaunas, después al Badalona (0-0) a domicilio y de vuelta en casa, firmó tablas contra el Granada gracias al tanto de Falfán con el que puso la igualdad en el marcador tras el tempranero gol de Sonya Keefe.

El equipo riojano afronta la semana fuera de los puestos de descenso a los que cayó por primera vez este curso después de caer contra el Alhama (2-4) hace dos semanas. Está, de momento, libre de peligro aunque el margen de error sigue siendo mínimo ya que la igualdad en la parte baja de la clasificación es máxima y un tropiezo puede cambiarlo todo. Ocupa la decimocuarta posición y solo está por delante de equipos como el Espanyol, con tres puntos también, y el Levante, con uno.

Esta jornada, el equipo capitalino vuelve a salir fuera de la comunidad, a A Coruña, concretamente. El DUX viajará a Galicia este sábado para medirse a un Deportivo Abanca que también pugna por la salvación en la máxima categoría del fútbol femenino. El encuentro se resolverá en el clásico estadio Abanca Riazor a partir de las 19.00 horas.